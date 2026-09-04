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SEMANA DA PÁTRIA Navio rebocador da Marinha terá visitação gratuita no Porto do Recife durante feriadão; confira Embarcação Triunfo poderá ser vista pelo público nos dias 6 e 7 de setembro, à tarde

O Navio Rebocador de Alto-Mar Triunfo, da Marinha do Brasil, estará aberto para visitação pública e gratuita no Terminal Marítimo de Passageiros do Porto do Recife, no domingo (6) e na segunda-feira (7), feriado da Independência do Brasil, das 12h às 16h.



Segundo a organização, a ação integra as comemorações da Semana da Pátria e busca aproximar as atividades da Força Naval da população pernambucana. Assim, não há necessidade de agendamento prévio para realizar a visita.

Subordinado ao Comando do 3º Distrito Naval, o Triunfo possui cerca de 55 metros de comprimento. A embarcação atua em missões de socorro e resgate no mar, rebocando navios em emergência e prestando suporte logístico a ilhas oceânicas.



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