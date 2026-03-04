Navio russo com GNL afunda na Líbia; Moscou acusa Kiev
Naufrágio teria acontecido após "explosões repentinas" de origem desconhecida, afirma autoridade
Um navio russo carregado com gás natural liquefeito (GNL) afundou no Mediterrâneo, entre a Líbia e Malta, um incidente que Moscou atribuiu nesta quarta-feira (4) a um ataque de Kiev.
A autoridade líbia de portos e transporte marítimo informou que o navio "Arctic Metagaz" naufragou após "explosões repentinas" de origem desconhecida.
O organismo afirmou que o navio emitiu um pedido de socorro durante a noite de terça-feira. As explosões foram "seguidas de um enorme incêndio que provocou o naufrágio completo".
O Ministério dos Transportes da Rússia acusou a Ucrânia de atacar o navio com drones navais lançados a partir das costas líbias e afirmou que os 30 tripulantes foram resgatados.
O ataque "foi lançado a partir das costas líbias por meio de lanchas não tripuladas, que pertencem à Ucrânia", afirma um comunicado publicado pelo ministério.
O navio estava carregado e havia zarpado do porto russo de Murmansk, na península de Kola.
Segundo as autoridades líbias, o navio está a 130 milhas náuticas ao norte do porto de Sirte.