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Guerra no Oriente Médio

Navio sul-coreano sofre 'explosão' e provoca 'incêndio' no Estreito de Ormuz

Desde a intervenção israelense-americana contra o Irã em 28 de fevereiro, a República Islâmica bloqueou essa via por onde, antes da guerra, passava um quinto da produção mundial de petróleo e gás natural liquefeito

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Estreito de OrmuzEstreito de Ormuz - Foto: Nasa/Divulgação

Um navio sul-coreano sofreu uma explosão seguida de um incêndio no Estreito de Ormuz nesta segunda-feira (4), anunciou o Ministério das Relações Exteriores da Coreia do Sul, que não informou sobre vítimas a bordo.

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Desde a intervenção israelense-americana contra o Irã em 28 de fevereiro, a República Islâmica bloqueou essa via por onde, antes da guerra, passava um quinto da produção mundial de petróleo e gás natural liquefeito.

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