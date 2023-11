A- A+

GUERRA NO ORIENTE MÉDIO Navio turco com hospitais de campanha atraca no Egito, perto de Gaza Este é o primeiro navio de ajuda com hospitais de campanha para a Faixa de Gaza que chega ao Egito

Um navio turco carregado com material para hospitais de campanha atracou nesta segunda-feira (13) no porto egípcio de El Arish, perto da passagem de fronteira de Rafah para a devastada Faixa de Gaza, disse uma autoridade portuária.

Uma autoridade de saúde turca informou à AFP que o navio transportava "materiais, geradores e ambulâncias para instalar oito hospitais de campanha".

Este é o primeiro navio de ajuda com hospitais de campanha para a Faixa de Gaza que chega ao Egito. Segundo o Ministério da Saúde do Hamas, todos os hospitais do norte do território palestino estão "fora de serviço" devido à falta de eletricidade.

Para retomar a atividade dos geradores de eletricidade é necessário ter combustível, cada vez mais escasso devido ao "cerco total" imposto por Israel a Gaza.

Os combates entre o Exército de Israel e o Hamas concentram-se no norte da Faixa de Gaza, especialmente na Cidade de Gaza e em torno dos seus hospitais, que, segundo Israel, abrigam as bases do movimento islamista que controla o território.

"Recebemos sinal verde" para instalar os hospitais de campanha, disse a autoridade de saúde turca. "Vamos instalar estes hospitais nas áreas indicadas pelas autoridades egípcias", acrescentou.

