VISITAÇÃO Navio-Veleiro Cisne Branco retorna ao Recife e abre visitação gratuita ao público Em comemoração aos 25 anos de sua incorporação à Marinha, embarcação ficará atracada no Porto do Recife entre os dias 24 e 27 de setembro

O Navio-Veleiro Cisne Branco, conhecido como a “Embaixada Brasileira no Mar”, retorna a Pernambuco nesta quarta-feira (24) e ficará atracado no Porto do Recife até o próximo sábado (27).

A visita integra a programação comemorativa dos 25 anos de incorporação da embarcação à Marinha do Brasil, que celebra o jubileu de prata com paradas em diversos portos do país.

Durante a estadia na capital pernambucana, o público poderá conhecer de perto o navio na quinta-feira (25), das 10h às 16h, com entrada gratuita.

Os ingressos podem ser retirados pela plataforma Sympla. No acesso ao Terminal Marítimo de Passageiros Nelcy da Silva Campos, no Cais 7, os visitantes também poderão contribuir com a doação de alimentos não-perecíveis, que serão destinados a programas de apoio a famílias em situação de vulnerabilidade.

Atualmente sob o comando do Capitão de Mar e Guerra Eduardo Rabha Tozzini, o Cisne Branco cumpre missões diplomáticas e de representação nacional e internacional, além de colaborar para a formação de jovens militares, a preservação das tradições navais e a promoção da cultura oceânica.

A programação em Pernambuco se encerra no sábado (27), quando o veleiro parte com 87 tripulantes para o Arquipélago de Fernando de Noronha, integrando a 36ª Regata Internacional Recife-Fernando de Noronha (Refeno).

O retorno ao continente será iniciado em 2 de outubro, com chegada prevista ao Rio de Janeiro em 13 do mesmo mês.

