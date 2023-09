A- A+

RECIFE Navio-Veleiro da Marinha recebe visitação pública e gratuita neste domingo (1°), no Porto do Recife O "Cisne Branco" exerce funções diplomáticas e de relações públicas, tendo como missão representar o Brasil em eventos náuticos nacionais e internacionais

A Marinha do Brasil abriu espaço para visitações ao Navio-Veleiro "Cisne Branco", na entrada do Terminal Marítimo do Porto do Recife, neste domingo (1°). A ação, que ocorre das 10h às 16h, faz parte de uma série de atividades promovidas pela organização. A entrada acontece por ordem de chegada.

O “Cisne Branco” exerce funções diplomáticas e de relações públicas, tendo como missão representar o Brasil em eventos náuticos nacionais e internacionais, além de divulgar a mentalidade marítima e preservar as tradições navais.

O Navio-Veleiro também atua no complemento à formação dos membros da Marinha a partir do embarque de Aspirantes da Escola Naval, de alunos do Colégio Naval, das Escolas de Aprendizes Marinheiros e das Escolas de Formação de Oficiais da Marinha Mercante.

Outra função do Navio é difundir a mentalidade marítima na sociedade brasileira, divulgar a importância do mar para o desenvolvimento nacional e o conceito de Amazônia Azul.

Programação:

Evento: Visitação pública ao NVe “Cisne Branco”

Dias: 1º de outubro

Horário: 10h às 16h

Local: Terminal Marítimo de Passageiros Nelcy da Silva Campos do Porto do Recife

Veja também

espanha Direita não consegue formar governo na Espanha e abre chance para Sanchéz