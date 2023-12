Navios comerciais contornam África para escapar de ataques no Mar Vermelho

A- A+

Dezenas de navios porta-contêineres que transportam produtos manufaturados da Ásia para a Europa estão fazendo desvios em torno de África – o que dificulta o comércio e atrasa as entregas de cargas – após uma onda de ataques de militantes Houthi à frota mercante.

A.P Moller-Maersk, que possui uma frota de mais de 300 navios porta-contêineres e controla muitos mais, foi uma das empresas que anunciaram o desvio de sua frota em torno da África.

Militantes Houthi apoiados pelo Irã prometeram atacar qualquer navio mercante associado a Israel em apoio aos palestinos, mas, à medida que a violência aumenta, todos os navios são vistos como potencialmente vulneráveis.

Poucas horas antes do anúncio da Maersk, o secretário da Defesa dos EUA, Lloyd Austin, anunciou a criação de uma força-tarefa para proteger os navios comerciais que viajam pela área. A decisão da gigante naval mostra que a empresa não aposta que o anúncio irá suspender imediatamente os ataques. Os detalhes ainda estão sendo acertados, e não está claro quando os trabalhos vão começar.

“Assim que observarmos qual será o efeito dessa maior segurança na área para o transporte marítimo, as empresas farão uma avaliação com base nisso, mas ainda é muito cedo para isso agora”, disse o secretário-geral da Câmara Internacional de Navegação, Guy Platten, à Bloomberg TV.

Cerca de 15 navios mercantes foram atacados no Mar Vermelho e arredores desde o início da guerra em Gaza em outubro. Os Houthis baseados no Iêmen atuam em apoio ao Hamas – que é designado como organização terrorista pelos EUA e pela União Europeia – em sua guerra com Israel.

A resposta militar internacional é dificultada pelas preocupações na região de que uma abordagem excessivamente beligerante só vai piorar as coisas, em meio ao apelo da Arábia Saudita à prudência.

A via marítima é vital porque qualquer navio que pretenda chegar ou sair do Canal de Suez, no Egito, para fazer a ligação entre a Europa e a Ásia, terá de passar por ela. A alternativa é contornar a África, acrescentando semanas ao prazo de entrega da carga.

E a hidrovia agora é ainda mais importante para o transporte de petróleo desde a invasão da Ucrânia pela Rússia, especialmente para as próprias exportações de Moscou. Os preços do petróleo subiram com a resposta das empresas aos ataques. A BP disse na segunda-feira que irá suspender todos os embarques através do Mar Vermelho.

Empresas de navios porta-contêineres que até o momento interromperam as rotas pela região representam 95% de toda a capacidade de transporte implantada por meio do Canal de Suez, de acordo com a Clarkson Research Services, uma das maiores corretoras de navios do mundo.

Existem agora 67 navios porta-contêineres que foram desviados ao redor do Cabo da Boa Esperança e outros 75 que estão atrasados e aguardam instruções sobre como proceder, disse no X Ryan Petersen, fundador da empresa de logística Flexport.

