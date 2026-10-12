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Europa Navios de guerra do Marrocos entraram em águas espanholas de Ceuta, segundo El País Jornal revelou que pelo menos uma fragata marroquina e várias lanchas de patrulha entraram em águas espanholas sem autorização

Navios de guerra marroquinos entraram em águas de Ceuta durante e após a invasão de migrantes em julho, em uma violação incomum da soberania espanhola nesse território do norte da África reivindicado por Rabat, reportou o jornal El País nesta segunda-feira (12).

Na véspera da primeira visita real a Ceuta desde 2007, que poderá pôr à prova as delicadas relações entre Espanha e Marrocos, o jornal revelou que pelo menos uma fragata marroquina e várias lanchas de patrulha entraram em águas espanholas sem autorização prévia. O veículo citou fontes a par desses incidentes que preferiram manter o anonimato.

"Não se tratou (...) de uma mera passagem ou de uma entrada acidental, mas de uma violação intencional e repetida do mar territorial, da qual há poucos precedentes", publicou o El País.

"As incursões navais de Marrocos se prolongaram durante os primeiros dias de agosto, em meio a uma forte tensão, e estiveram a ponto de provocar uma colisão entre navios militares dos dois países", acrescentou o El País.

As incursões marroquinas terminaram com a intervenção da Marinha espanhola e do Ministério da Defesa, segundo o jornal. Ainda há dúvidas se Rabat poderia ter desempenhado algum papel na enxurrada de mais de 70 mil migrantes provenientes de Marrocos em direção a Ceuta em 30 e 31 de julho.

A direita espanhola acusou o Marrocos de ter orquestrado essas entradas por motivos políticos, enquanto Rabat reivindica a soberania sobre Ceuta e Melilla, o outro território espanhol do norte da África.

Mas, para o presidente do Governo espanhol, o socialista Pedro Sánchez, que vem tentando melhorar as relações com Rabat ao longo de seus oito anos de mandato, não existem "evidências sólidas" que respaldem essas acusações.

O rei de Marrocos, Mohammed VI, rompeu o silêncio sobre esse tema na sexta-feira, quando denunciou "as declarações irresponsáveis de certos meios políticos e midiáticos e sua instrumentalização flagrante da situação", em referência às críticas espanholas.

Diante do Parlamento, ele sustentou que a associação de seu país com a Espanha é uma "escolha soberana e um compromisso voluntário, que não pode ser objeto de nenhuma pressão, ameaça, nem de qualquer chantagem".

O El País ressaltou que suas fontes não quiseram especular sobre uma possível coordenação deliberada entre as incursões navais marroquinas e a invasão de migrantes, mas apontou que o incidente "elevou a tensão bilateral".

A AFP entrou em contato com o Ministério espanhol da Defesa, mas este não respondeu.

O rei Felipe VI e a rainha Letizia visitam Ceuta na terça-feira. A viagem que o rei emérito Juan Carlos I fez ao território em 2007 resultou em uma crise diplomática.

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