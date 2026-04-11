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CONFLITO Navios de guerra dos EUA cruzam o Estreito de Ormuz para desminá-lo Operação ocorre no momento em que Irã e Estados Unidos iniciam negociações de paz em Islamabad

Dois destróieres da Marinha americana cruzaram neste sábado (11) o Estreito de Ormuz para uma operação de remoção de minas iranianas na estratégica passagem, informou o Comando Central (Centcom) dos Estados Unidos.

Mais cedo, o presidente Donald Trump disse que Washington havia começado a "desbloquear" essa via vital para o comércio mundial de hidrocarbonetos.

A operação ocorre no momento em que Irã e Estados Unidos iniciam negociações de paz em Islamabad.

"Hoje iniciamos o processo de estabelecer uma nova passagem e em breve compartilharemos esta rota segura com a indústria marítima para fomentar o livre fluxo do comércio", disse o comandante do Centcom, Brad Cooper.

Os destróieres lança-mísseis USS Frank E. Peterson e USS Michael Murphy participam da operação. O Centcom informou que "forças adicionais dos Estados Unidos, incluindo drones submarinos" se somarão à missão nos próximos dias.

A operação foi realizada sem coordenação com as autoridades iranianas, segundo informou o veículo americano Axios.

Trump afirmou que os Estados Unidos haviam iniciado "o processo de desbloqueio do Estreito de Ormuz como um favor a países de todo o mundo, incluindo China, Japão, Coreia do Sul, França, Alemanha e muitos outros", escreveu o republicano em sua plataforma Truth Social.

"Incrivelmente, eles não têm a coragem nem a vontade de fazer o trabalho por conta própria", acrescentou.

O Irã bloqueou a passagem da grande maioria dos navios pelo Estreito de Ormuz em resposta aos ataques dos Estados Unidos e de Israel de 28 de fevereiro, e, em teoria, a reabertura dessa via era uma das condições do cessar-fogo acordado entre Washington e Teerã anunciado na terça-feira.

Trump também criticou os meios de comunicação que afirmam que o Irã está vencendo a guerra contra os Estados Unidos, "quando, na realidade, todo o mundo sabe que eles estão PERDENDO, e PERDENDO FEIO".

"A única coisa que têm a seu favor é a ameaça de que um navio possa 'colidir' com uma de suas minas marítimas" no Estreito de Ormuz, afirmou o presidente.

Trump também disse que toda a frota iraniana de navios lançadores de minas, composta por 28 embarcações, "jaz no fundo do mar" por causa dos ataques americanos.

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