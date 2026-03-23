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transporte Navios indianos com GLP cruzam Estreito de Ormuz A Índia é o quarto maior comprador mundial de GNL e o segundo maior comprador de GLP, proveniente principalmente do Oriente Médio

Dois navios de bandeira indiana que transportam gás liquefeito de petróleo (GLP) cruzaram nesta segunda-feira (23) o Estreito de Ormuz, anunciou o Ministério indiano de Transporte Marítimo.

O Jag Vasant e o Pine Gas, que transportam ao todo 92 mil toneladas de GLP, devem chegar aos portos indianos de destino entre 26 e 28 de março, informou o ministério.

Outros dois navios com bandeira indiana que transportavam GLP já haviam cruzado anteriormente o Estreito de Ormuz.

Essas travessias constituem uma exceção, já que o Irã bloqueou em grande medida o tráfego marítimo no Estreito de Ormuz após o início da guerra desencadeada pelos ataques israelenses e americanos.

Estima-se que cerca de um quinto do abastecimento mundial de petróleo e gás natural liquefeito (GNL) transitava por essa via marítima.

A Índia é o quarto maior comprador mundial de GNL e o segundo maior comprador de GLP, proveniente principalmente do Oriente Médio.

Com a redução dos fornecimentos, o governo indiano ordenou um controle reforçado do gás natural e do gás utilizado para cozinhar.

O primeiro-ministro Narendra Modi declarou nesta segunda-feira que a Índia está em contato estreito com seus aliados para preservar as cadeias de abastecimento afetadas pela guerra.

A Índia mantém relações sólidas com o Irã, mas reforçou consideravelmente sua cooperação com Israel nos campos de defesa, agricultura, tecnologia e cibersegurança.

"Procuramos garantir que os navios que transportam petróleo, gás, fertilizantes e outros produtos essenciais cheguem à Índia com total segurança", disse Modi ao Parlamento.

"A Índia se opõe a ataques contra infraestruturas civis de transporte de energia. Ataques contra navios mercantes e vias navegáveis como o Estreito de Ormuz são inaceitáveis", acrescentou.

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