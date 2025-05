A- A+

Aniversário Pernambuco: Nazaré da Mata celebra 192 anos de emancipação com a presença do Homem da Meia Noite As comemorações na cidade da Mata Norte serão iniciadas nesta sexta-feira (16) com a participação do calunga e devem continuar com o tradicional corte de bolo no sábado (17)

Nazaré da Mata, cidade da Zona da Mata Norte de Pernambuco, vai completar 192 anos de emancipação política neste sábado (17). As comemorações começam nesta sexta-feira (16) e ainda contarão com uma presença ilustre: o calunga do Homem da Meia Noite.

Uma das figuras mais conhecidas do Carnaval de Pernambuco, o Homem da Meia Noite vai participar de um cortejo musical e uma roda de diálogo com mestres e contramestres de maracatu rural.

O calunga, que tem cerca de três metros de altura, será recebido pelos caboclos de lança, personagens centrais da cultura carnavalesca no interior do estado.

A programação do município também vai ter as apresentações do grupo Coco da Mata e do maracatu Águia Misteriosa, a partir das 21h, no Espaço Cultural Mauro Mota.

A prefeita de Nazaré da Mata, Adriana Andrade Lima afirmou que “a presença do Homem da Meia-Noite representa um reencontro entre símbolos culturais de regiões distintas de Pernambuco, que compartilham a mesma raiz de resistência, fé e sabedoria popular”.

No sábado (17), acontecerá uma cerimônia oficial para celebrar o aniversário da cidade com shows musicais e o tradicional corte do bolo para toda a população. O momento será realizado na Praça João XVII, no centro de Nazaré da Mata, às 15h.

Serviço

"Aniversário de 192 anos de emancipação política de Nazaré da Mata"



Cortejo cultural e roda de diálogo com o calunga Homem da Meia-Noite

Quando: Sexta-feira, 16 de maio

Onde: Espaço Cultural Mauro Mota, Nazaré da Mata (PE)

Horário: 21h

Quanto: Gratuito

Programação

21h - Coco da Mata

22h - Maracatu Águia Misteriosa de Nazaré da Mata

0h - Homem da Meia-Noite e Orquestra de Frevo

Corte de bolo e parabéns coletivo

Quando: Sábado, 17 de maio

Onde: Praça João XIII, conhecida como a Praça da Catedral, Centro de Nazaré da Mata (PE)

Horário: 15h

Quanto: Gratuito

