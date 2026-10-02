A- A+

Zona da Mata Nazaré da Mata: motorista perde controle e carro capota na BR-408; veículo ficou destruído Caso aconteceu na tarde dessa quinta-feira (1º), no quilômetro 49 da rodovia

Um motorista ficou ferido após o carro capotar na BR-408, em Nazaré da Mata, na Zona da Mata Norte de Pernambuco.



O caso aconteceu na tarde dessa quinta-feira (1º), no quilômetro 49 da rodovia.



Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o condutor perdeu o controle do veículo, momento em que o carro saiu da pista e capotou em uma área de vegetação às margens da via.

Imagens divulgadas pela corporação mostram que o veículo ficou destruído.

Caso aconteceu na tarde dessa quinta-feira (1º) | Foto: PRF/Divulgação

O motorista, que não teve o nome e a idade divulgados, ficou ferido e foi socorrido para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Carpina, na Mata Norte.



A PRF destacou que ele se recusou a fazer o teste do bafômetro e foi autuado.

Veja também