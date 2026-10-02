Zona da Mata
Nazaré da Mata: motorista perde controle e carro capota na BR-408; veículo ficou destruído
Caso aconteceu na tarde dessa quinta-feira (1º), no quilômetro 49 da rodovia
Condutor perdeu o controle do veículo, momento em que o carro saiu da pista e capotou em uma área de vegetação - Foto: PRF/Divulgação
Um motorista ficou ferido após o carro capotar na BR-408, em Nazaré da Mata, na Zona da Mata Norte de Pernambuco.
O caso aconteceu na tarde dessa quinta-feira (1º), no quilômetro 49 da rodovia.
Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o condutor perdeu o controle do veículo, momento em que o carro saiu da pista e capotou em uma área de vegetação às margens da via.
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Imagens divulgadas pela corporação mostram que o veículo ficou destruído.
Caso aconteceu na tarde dessa quinta-feira (1º) | Foto: PRF/Divulgação
O motorista, que não teve o nome e a idade divulgados, ficou ferido e foi socorrido para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Carpina, na Mata Norte.
A PRF destacou que ele se recusou a fazer o teste do bafômetro e foi autuado.