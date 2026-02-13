Nazaré da Mata: prefeitura divulga programação do Carnaval na Praça do Frevo
Festa dedicada ao ritmo que é Patrimônio Cultural do Brasil começa neste domingo (15) e segue até terça-feira (17), com várias atrações, gratuitas, para o público de todas as idades
No ritmo acelerado do frevo, Nazaré da Mata transforma o centro da cidade em um grande palco de celebração cultural durante o Carnaval.
A Praça Herculano Bandeira, conhecida como Praça do Frevo, na área central da cidade, vai concentrar uma programação gratuita com mais de 30 horas de shows e 18 atrações, distribuídas entre o domingo (15) e a terça-feira (17).
O polo funciona do meio-dia até a noite e reúne orquestras centenárias, bandas e artistas locais. A programação começa no domingo (15), das 12h às 22h, com nomes como Fruto Proibido no Frevo, Madson Elétrico, Silvan Silva, Banda Brilhante e apresentações das orquestras centenárias.
Na segunda-feira (16), o polo mantém o mesmo horário, com Jennifer Souza, Banda Owerdose, Orquestra de Frevo Zezé Correia, além da Revoltosa e da Capa Bode.
Já na terça-feira (17), último dia de Carnaval, o espaço recebe 12 horas seguidas de música, das 12h à meia-noite, com atrações como Garota Tropikana, D’Breck e Banda Owerdose, intercaladas pelas orquestras tradicionais.
Com informações da assessoria de imprensa