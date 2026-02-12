A- A+

CARNAVAL 2026 Nazaré da Mata sedia Encontro Estadual dos Maracatus de Baque Solto com mais de 70 grupos Evento deve reunir cerca de 10 mil foliões e inicia na Segunda-feira de Carnaval (16)

Na Mata Norte do estado, o município de Nazaré da Mata sediará, na próxima segunda-feira (16), a partir das 8h, o Encontro Estadual dos Maracatus de Baque Solto, que conta com a participação de mais de 70 grupos. A concentração acontecerá no Parque dos Lanceiros, no bairro do Juá, e deve reunir 10 mil brincantes nas ruas.

Na segunda-feira, logo no nascer do dia, o som dos chocalhos dos caboclos de lança, o brilho das golas e o apito do mestre junto com a batida do terno, anunciam a abertura do tradicional Encontro Estadual de Maracatus de Baque Solto, um dos momentos mais aguardados do Carnaval de Pernambuco.

A pouco mais de uma hora do Recife, a Capital Estadual do Maracatu se transforma em um grande caminho de memória e confirmou a presença de 70 nações de baque solto juntamente com os seus mais de 10 mil brincantes, ocupando ruas e praças.

O evento convida os moradores, turistas e visitantes a acompanhar de perto uma tradição centenária que nasceu do encontro entre as culturas indígena, africana e europeia, enraizadas na Zona da Mata Norte.

O Parque dos Lanceiros será o palco da concentração, onde os grupos se organizam, ajustam as lanças, alinham os estandartes e afinam os instrumentos.

Quando o cortejo ganha as ruas, a cidade muda de ritmo: caboclos de lança avançam com passos firmes, as golas coloridas cortam o ar, baianas giram suas saias, reis e rainhas seguem em marcha solene, enquanto mateus arrancam risos e atenção do público. O caminho leva até a Praça Herculano Bandeira, a Praça da Catedral, Centro da cidade, onde está montado o palco da apoteose.

No palco, o espetáculo segue ao longo de todo o dia, com mais de 140 Mestres e contramestres se revezando com versos improvisados, contando histórias do povo, da terra e da brincadeira.

A percussão marca o tempo, os metais preenchem o espaço e os figurinos, ricos em cor e detalhe, transformam a praça em um grande quadro vivo do Carnaval da Mata Norte.

Abertura e apresentações

O início do Encontro carrega um simbolismo especial: quem inicia a programação é o Maracatu de Baque Solto Mirim Sonho de Criança, que há 27 anos forma crianças e adolescentes na cultura popular. São mais de 30 brincantes, entre 7 e 15 anos, mostrando que a tradição segue viva, passando de mão em mão, de geração em geração.

Em seguida, o Maracatu Feminino de Baque Solto Coração Nazareno ocupa o cortejo com 75 mulheres. O grupo, Ligado à Associação das Mulheres de Nazaré da Mata (Amunam), reafirma a presença feminina no comando da brincadeira, ampliando os sentidos do maracatu no Carnaval dos dias de hoje.

Outro momento esperado é a passagem do Maracatu Cambinda Brasileira, que reúne 108 anos de história e mais de 150 participantes. O grupo carrega no som e no corpo o peso de mais de um século de Carnaval, mantendo viva uma trajetória que atravessa gerações sem perder força nem estímulo.

Além dos 18 grupos de Nazaré da Mata, participam, ainda, maracatus vindos de municípios como Aliança, Araçoiaba, Condado, Tracunhaém, Buenos Aires, Glória do Goitá e Lagoa de Itaenga.

O Encontro Estadual de Maracatus de Baque Solto, promovido pela Prefeitura de Nazaré da Mata, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo, conta com apoio e incentivo da Fundarpe, da Secretaria de Cultura de Pernambuco, da Empetur e do Governo do Estado.

Um convite para caminhar pelas ruas, ouvir os versos, sentir o chão tremer e reconhecer, no Carnaval, a própria história cultural.

Programação:

-16/02 – Segunda-feira

Maracatu de Baque Solto Mirim Sonho de Criança – Nazaré da Mata

Maracatu de Baque Solto Coração Nazareno – Nazaré da Mata

Maracatu de Baque Solto Águia Misteriosa – Nazaré da Mata

Maracatu de Baque Solto Cambinda Brasileira – Nazaré da Mata

Maracatu de Baque Solto Leão Misterioso – Nazaré da Mata

Maracatu de Baque Solto Águia Dourada – Nazaré da Mata

Maracatu de Baque Solto Cambinda Nova – Nazaré da Mata

Maracatu de Baque Solto Águia de Ouro – Nazaré da Mata

Maracatu de Baque Solto Leão Tucano – Nazaré da Mata

Maracatu de Baque Solto Estrela Brilhante – Nazaré da Mata

Maracatu de Baque Solto Estrela da Tarde – Nazaré da Mata

Maracatu de Baque Solto Leão Formoso – Nazaré da Mata

Maracatu de Baque Solto Leão Faceiro – Nazaré da Mata

Maracatu de Baque Solto Leão Africano – Nazaré da Mata

Maracatu de Baque Solto Beija-Flor – Nazaré da Mata

Maracatu de Baque Solto Leão de Ouro – Nazaré da Mata

Maracatu de Baque Solto Leão da Boa Vista – Nazaré da Mata

Maracatu de Baque Solto Leão Dourado – Nazaré da Mata

Maracatu de Baque Solto Cambindinha – Araçoiaba

Maracatu de Baque Solto Pavão Misterioso – Aliança

Maracatu de Baque Solto Leão de Ouro – Condado

Maracatu de Baque Solto Estrela da Serra – Açudinho/Tracunhaém

Maracatu de Baque Solto Estrela de Ouro – Aliança

Maracatu de Baque Solto Leão Mimoso – Aliança

Maracatu de Baque Solto Leão Formoso – Tracunhaém

Maracatu de Baque Solto Estrela Dourada – Buenos Aires

Maracatu de Baque Solto Carneiro da Serra – Glória do Goitá

Maracatu de Baque Solto Leão do Norte – Glória do Goitá

Maracatu de Baque Solto Leão Coroado – Buenos Aires

Maracatu de Baque Solto Carneiro Manso – Glória do Goitá

Maracatu de Baque Solto Pavão Dourado – Tracunhaém

Maracatu de Baque Solto Leão Coroado – Lagoa de Itaenga

Maracatu de Baque Solto Gavião da Mata – Glória do Goitá

-17/02 – Terça-feira

Maracatu de Baque Solto Leão das Cordilheiras – Glória do Goitá

Maracatu de Baque Solto Piaba Dourada do Vale do Siriji – Vicência

Maracatu de Baque Solto Leão das Cordilheiras – Aliança

Maracatu de Baque Solto Pinguim – Araçoiaba

Maracatu de Baque Solto Gavião de Ouro – São Lourenço da Mata

Maracatu de Baque Solto Águia de Fogo – Ferreiros

Maracatu de Baque Solto Leãozinho das Flores Maleflótas – Itambé

Maracatu de Baque Solto Onça Dourada – Chã do Esconso

Maracatu de Baque Solto Leão Teimoso – Lagoa de Itaenga

Maracatu de Baque Solto Leão Misterioso – Tracunhaém

Maracatu de Baque Solto Leão Vencedor – Carpina

Maracatu de Baque Solto Leão Faceiro – Araçoiaba

Maracatu de Baque Solto Estrela – Tracunhaém

Maracatu de Baque Solto Leãozinho – Aliança

Maracatu de Baque Solto Cambinda Estrela – Itaquitinga

Maracatu de Baque Solto Estrela de Ouro – Condado

Maracatu de Baque Solto Leão das Cordilheiras – Araçoiaba

Maracatu de Baque Solto Leão Mimoso de Guadalajara – Paudalho

Maracatu de Baque Solto Águia Misteriosa – Chã de Alegria

Maracatu de Baque Solto Mirim Sonho de Criança – Nazaré da Mata

Maracatu de Baque Solto Coração Nazareno – Nazaré da Mata

Maracatu de Baque Solto Águia Misteriosa – Nazaré da Mata

Maracatu de Baque Solto Cambinda Brasileira – Nazaré da Mata

Maracatu de Baque Solto Leão Misterioso – Nazaré da Mata

Maracatu de Baque Solto Águia Dourada – Nazaré da Mata

Maracatu de Baque Solto Cambinda Nova – Nazaré da Mata

Maracatu de Baque Solto Águia de Ouro – Nazaré da Mata

Maracatu de Baque Solto Leão Tucano – Nazaré da Mata

Maracatu de Baque Solto Estrela Brilhante – Nazaré da Mata

Maracatu de Baque Solto Estrela da Tarde – Nazaré da Mata

Maracatu de Baque Solto Leão Formoso – Nazaré da Mata

Maracatu de Baque Solto Leão Faceiro – Nazaré da Mata

Maracatu de Baque Solto Leão Africano – Nazaré da Mata

Maracatu de Baque Solto Beija-Flor – Nazaré da Mata

Maracatu de Baque Solto Leão de Ouro – Nazaré da Mata

Maracatu de Baque Solto Leão da Boa Vista – Nazaré da Mata

Maracatu de Baque Solto Leão Dourado – Nazaré da Mata

Serviço:

Evento : Encontro Estadual de Maracatus de Baque Solto

Local e Horário : Segunda-feira, 16 de fevereiro, a partir das 8h

Onde : Praça da Catedral, Centro de Nazaré da Mata - Mata Norte, Pernambuco

