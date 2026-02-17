A- A+

Carnaval 2026 Ne-Yo faz se apresenta pela primeira vez Pernambuco com show lotado Cantor americano fez parte da programação do terceiro dia do Carvalheira na Ladeira, que contou ainda com shows de Wesley Safadão, Leo Santana e Matheus & Kauan

O americano Ne-Yo aportou no Recife na última segunda (16) para fazer o primeiro show na cidade após uma carreira consolidada de mais de 20 anos. Com o espaço do Carvalheira na Ladeira repleto de fãs que cantaram praticamente todas as músicas do repertório a plenos pulmões.

Entre os hits, Ne-Yo cantou sucessos que embalaram muitas pistas de dança nos anos 2000, como “Miss Independent”, “So Sick”, “Closer”, “Because of You” e “Sexy Love”, além da música em parceria com o rapper Pitbull “Give Me Everthing”.

Servindo carisma, vocais e danças, o artista interagiu com a galera e vibrou sua passagem pelo Brasil.

O terceiro dia do Carvalheira na Ladeira teve ingressos esgotados. Foto: Ariel Martini/Carvalheira na Ladeira

De acordo com a assessoria, o terceiro dia do evento foi o único sold out até agora. No terceiro dia de programação, os presentes puderem ainda conferir as apresentações de Matheus & Kauan abriram a sequência de grandes nomes que se apresentaram no Palco Carvalheira. Wesley Safadão, um dos nomes mais aguardados do dia, se apresentou em seguida.

Wesley Safadão cantou com Matheus & Kauan. Foto: Ariel Martini/Carvalheira na Ladeira. Foto: Ariel Martini/Carvalheira na Ladeira

A maratona seguiu com show do baiano Léo Santana e, já na reta final, Matheus Fernandes, mantendo a energia elevada até o encerramento da grade principal.

Nesta terça (17), a folia chega ao fim com os shows de Vintage Culture, Xand Avião, Pedro Sampaio, Belo, Alceu Valença, Felipe Amorim, Ferrugem, Xanddy Harmonia, Kevin O Chris, Anderson Neiff, Liu, Doozie e Núzio Medeiros.

