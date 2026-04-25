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Conflito Negociação entre Irã e EUA fracassam e chanceler iraniano deixa o Paquistão Ao anunciar sua decisão neste sábado(25), o presidente americano, Donald Trump, disse à Fox News: "eles podem nos ligar a qualquer momento que quiserem "

As negociações de paz entre os Estados Unidos e o Irã previstas para este sábado, 25, em Islamabad, no Paquistão, aparentemente fracassaram antes mesmo de começarem, quando o ministro das Relações Exteriores do Irã, Abbas Araghchi, deixou o Paquistão. Logo depois, o presidente dos EUA, Donald Trump, disse que havia orientado seus enviados a não embarcarem para Islamabad.

As negociações deveriam dar continuidade às conversas ocorridas no início do mês entre os Estados Unidos e o Irã, protagonizadas pelo vice-presidente norte-americano, JD Vance, e pelo presidente do Parlamento iraniano, Mohammad Bagher Qalibaf. Autoridades iranianas têm colocado em xeque a confiança nos EUA depois que os norte-americanos bloquearam portos do país persa em resposta ao fechamento parcial do Estreito de Ormuz pelo Irã

Ao anunciar sua decisão neste sábado, Trump disse à Fox News: "eles podem nos ligar a qualquer momento que quiserem " A Casa Branca havia dito na sexta-feira que Steve Witkoff e Jared Kushner iriam a Islamabad. "Tempo demais desperdiçado com viagem, trabalho demais!", acrescentou Trump mais tarde em sua rede social Truth Social.

Araghchi deixou o Paquistão na noite de sábado, início da tarde no Brasil, disseram à Associated Press duas autoridades paquistanesas sob condição de anonimato. "Compartilhei a posição do Irã sobre uma base [de negociação] viável para encerrar permanentemente a guerra. Ainda não vimos se os EUA estão realmente levando a sério a diplomacia", disse Araghchi mais tarde nas redes sociais.

Araghchi se reuniu com o chefe do Exército do Paquistão, marechal de campo Asim Munir, e com o primeiro-ministro Shehbaz Sharif para tratar do que chamou de "linhas vermelhas" do Irã para as negociações. Ele disse que Teerã se engajaria com os esforços de mediação diplomática do Paquistão "até que se atinja um resultado".

O cessar-fogo em vigor por tempo indeterminado interrompeu a maior parte dos combates, mas as consequências econômicas aumentam, com o transporte de petróleo, gás natural liquefeito, fertilizantes e outros insumos interrompido pelo fechamento do Estreito de Ormuz.

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