Conflito
Negociações com Ucrânia continuarão, diz chefe da delegação russa
"Diálogo continuará, sem dúvida", disse Vladimir Medinski à imprensa
Negociações com Ucrânia continuarão, diz chefe da delegação russa, Vladimir Medinski - Foto: Yasin Akgul/AFP via Getty Images
A Rússia continuará seu diálogo com a Ucrânia, disse nesta quarta-feira (11) o chefe da delegação de Moscou após as negociações mediadas pelos Estados Unidos em Abu Dhabi, embora tenha ressaltado que não vê motivos para incluir os aliados europeus de Kiev nessas conversas.
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"O diálogo continuará, sem dúvida", disse Vladimir Medinski à imprensa. Ele também observou que Moscou "não recebeu sequer uma iniciativa de paz, nem uma única proposta concreta de paz por parte dos países europeus. Portanto, não está claro o que há para debater".