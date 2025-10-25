A- A+

DIPLOMACIA Negociações comerciais entre China e EUA na Malásia têm sido "muito construtivas" As duas maiores economias do planeta tentam evitar uma nova escalada de sua guerra tarifária, com foco no encontro que Donald Trump, e seu Xi Jinping terão na quinta-feira

Estados Unidos e China mantiveram negociações comerciais "muito construtivas" neste sábado (25) na Malásia, indicou um porta-voz do Tesouro americano, antes da esperada reunião de seus líderes na Coreia do Sul na próxima semana.

"As negociações de hoje foram concluídas. Foram muito construtivas e esperamos que sejam retomadas pela manhã", declarou o porta-voz à AFP.

O secretário do Tesouro americano, Scott Bessent, se reuniu com o vice-primeiro-ministro da China, He Lifeng, no Merdeka 118, o segundo edifício mais alto do mundo.

As duas maiores economias do planeta tentam evitar uma nova escalada de sua guerra tarifária, com foco no encontro que o presidente americano, Donald Trump, e seu homólogo chinês, Xi Jinping, terão na quinta-feira.

"As delegações chinesa e americana se reuniram na manhã de sábado para discutir questões econômicas e comerciais", afirmou a agência oficial de notícias Xinhua.

O presidente dos EUA havia deixado claro que esperava fechar um "bom" acordo com a China e pôr fim à disputa comercial, apesar de ter ameaçado cancelar a reunião com Xi que ocorrerá à margem da cúpula do fórum de Cooperação Econômica Ásia-Pacífico (Apec), que começa em 31 de outubro.

Pequim anunciou este mês maiores restrições sobre a importante indústria de terras raras, essencial para a tecnologia e a defesa, o que levou o magnata republicano a prometer tarifas de 100% sobre os produtos chineses em retaliação.

Os dois países também começaram a cobrar taxas de chegada a suas embarcações.

Veja também