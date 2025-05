A- A+

TENTATIVA DE ACORDO Negociações de paz entre Rússia e Ucrânia terminam em menos de 2 horas, dizem autoridades Representante ucraniano alega que Kremlin voltou com novas "exigências inaceitáveis"

As primeiras negociações diretas de paz entre a Rússia e a Ucrânia desde o início da guerra em 2022 terminaram nesta sexta-feira (16) após menos de duas horas de conversas, de acordo com autoridades do Ministério das Relações Exteriores da Turquia e um alto funcionário ucraniano.

Um representante ucraniano, que estava presente nas negociações, acusou o Kremlin de introduzir novas "exigências inaceitáveis" para que Kiev retirasse suas forças de grandes extensões de território.

As negociações ocorreram após mais de três meses de diplomacia iniciada pelo presidente dos EUA, Donald Trump, que prometeu durante sua campanha acabar rapidamente com o conflito. O governo do republicano indicou nas últimas semanas que pode abandonar o esforço de paz se não houver progresso em breve.



