Guerra no Oriente Médio
Negociações diretas do Líbano com Israel são um 'erro grave', diz deputado do Hezbollah
"Essa série de concessões inúteis", afirma Hussein Hajj
Deputado libanês do Hezbollah, Hussein Hajj Hassan, fala durante uma entrevista à AFP em seu gabinete no prédio do Parlamento libanês, no centro de Beirute, em 16 de abril de 2026 - Foto: Anwar Amro / AFP
O deputado do Hezbollah Hussein Hajj Hassan disse, nesta quinta-feira (16), à AFP que a decisão do governo libanês de iniciar negociações diretas com Israel foi um “grave erro” e instou Beirute a deixar de fazer concessões.
"As negociações diretas com o inimigo são uma enorme destruição e um grave erro (...) e não servem a nenhum interesse do país", disse Hajj Hassan de seu gabinete no Parlamento.
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O deputado também exortou as autoridades libanesas a pôr fim a “essa série de concessões inúteis”.