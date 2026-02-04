Qua, 04 de Fevereiro

DIPLOMACIA

Negociações entre Irã e EUA ocorrerão na sexta-feira em Omã

Reunião discutirá apenas questões relacionadas ao programa nuclear

Trump e KhameneiTrump e Khamenei - Foto: Roberto Schmidt, Atta Kenare/AFP

Negociadores iranianos e americanos se reunirão na sexta-feira (6) em Omã para discutir apenas questões relacionadas ao programa nuclear, informou a imprensa iraniana nesta quarta-feira (4).

"As negociações indiretas entre Irã e Estados Unidos ocorrerão na sexta-feira em Mascate", afirmou a agência de notícias Tasnim, acrescentando que "elas se limitarão a questões nucleares e ao levantamento das sanções contra o Irã".

Leia também

• ONGs lutam para contabilizar os mortos da repressão no Irã

• Petróleo fecha em alta de mais de 1% com tensões no Irã e otimismo sobre a demanda

• Irã ordena negociações "equitativas" com EUA após advertências de Trump

