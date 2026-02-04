A- A+

DIPLOMACIA Negociações entre Irã e EUA ocorrerão na sexta-feira em Omã Reunião discutirá apenas questões relacionadas ao programa nuclear

Negociadores iranianos e americanos se reunirão na sexta-feira (6) em Omã para discutir apenas questões relacionadas ao programa nuclear, informou a imprensa iraniana nesta quarta-feira (4).

"As negociações indiretas entre Irã e Estados Unidos ocorrerão na sexta-feira em Mascate", afirmou a agência de notícias Tasnim, acrescentando que "elas se limitarão a questões nucleares e ao levantamento das sanções contra o Irã".

