Conflito
Negociações entre Ucrânia e Rússia terminam em Abu Dhabi
Ucrânia anunciou que, após a reunião trilateral, que durou apenas duas horas, seus negociadores iniciaram um encontro na cidade emiradense com os aliados europeus e os enviados dos Estados Unidos
O chefe do Serviço de Inteligência Externa da Ucrânia, Rustem Umerov (à direita), e o chefe do Gabinete da Presidência da Ucrânia, Kyrylo Budanov (à esquerda), participam de negociações com a delegação russa, mediadas pelos EUA, em Abu Dhabi - Foto: Handout/Serviço De Inteligência Externa Da Ucrania/AFP
Ucrânia e Rússia encerraram nesta quarta-feira (11) o segundo dia de negociações em Abu Dhabi, com mediação dos Estados Unidos, para tentar acabar com a guerra, informou uma fonte da delegação de Moscou.
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A Ucrânia anunciou que, após a reunião trilateral, que durou apenas duas horas, seus negociadores iniciaram um encontro na cidade emiradense com os aliados europeus e os enviados dos Estados Unidos.