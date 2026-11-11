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Conflito Negociações entre Ucrânia e Rússia terminam em Abu Dhabi Ucrânia anunciou que, após a reunião trilateral, que durou apenas duas horas, seus negociadores iniciaram um encontro na cidade emiradense com os aliados europeus e os enviados dos Estados Unidos

Ucrânia e Rússia encerraram nesta quarta-feira (11) o segundo dia de negociações em Abu Dhabi, com mediação dos Estados Unidos, para tentar acabar com a guerra, informou uma fonte da delegação de Moscou.

A Ucrânia anunciou que, após a reunião trilateral, que durou apenas duas horas, seus negociadores iniciaram um encontro na cidade emiradense com os aliados europeus e os enviados dos Estados Unidos.

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