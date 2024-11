Negociações para acordo sobre pandemias se estenderão até 2025

A- A+

As conversas sobre um acordo para enfrentar futuras pandemias continuarão até 2025, após os países da Organização Mundial da Saúde (OMS) decidirem, nesta segunda-feira (11), que ainda estavam longe de finalizar o pacto este ano.

Os países-membros da OMS "ainda têm trabalho a fazer" e concordaram em "continuar as negociações até 2025, com o objetivo de alcançar um acordo antes da próxima Assembleia Mundial da Saúde prevista para maio", declarou Anne-Claire Amprou, embaixadora francesa e copresidente do órgão de negociação, em coletiva de imprensa em Genebra.

Em dezembro de 2021, temendo uma repetição da catástrofe causada pela covid-19, que matou milhões de pessoas, custou bilhões de dólares e abalou os sistemas de saúde, os 194 Estados-membros da OMS comprometeram-se a alcançar um acordo sobre prevenção, preparação e resposta a pandemias.

Veja também

mpox OMS convoca comitê para reavaliar emergência global por mpox