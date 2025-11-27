Negociações para evacuar combatentes do Hamas de túneis de Gaza estão em andamento, afirmam fontes

A- A+

As negociações para evacuar os combatentes do Hamas que estão presos há semanas em túneis na Faixa de Gaza em uma zona sob controle do Exército de Israel estão em andamento, afirmaram várias fontes à AFP.

"As conversações e os contatos com os mediadores [Egito, Turquia e Catar] e com os Estados Unidos seguem com o objetivo de resolver a crise", declarou à AFP um dirigente do movimento islamista palestino Hamas, que falou sob condição de anonimato, assim como outras fontes.

A mídia israelense reportou que há entre 100 e 200 combatentes do Hamas presos em uma rede de túneis sob a cidade de Rafah, no sul da Faixa de Gaza, em uma área sob controle de Israel.

Os termos do cessar-fogo negociado pelos Estados Unidos, que entrou em vigor em 10 de outubro, estabelecem que o Exército israelense se retire das zonas costeiras do território palestino, para trás de uma zona denominada linha amarela, demarcada com blocos de cimento dessa cor.

Uma fonte palestina próxima das negociações indicou que o tema foi abordado com as autoridades egípcias nesta semana.

Um funcionário de um dos países mediadores confirmou à AFP que o objetivo da negociação é um acordo para permitir "que os combatentes do Hamas saiam dos túneis que ficaram atrás da linha amarela".

O Hamas publicou na quarta-feira um comunicado para pedir aos países mediadores que pressionem Israel para permitir que dezenas de combatentes saiam dos túneis na Faixa de Gaza.

Esta foi a primeira vez que o movimento islamista reconheceu publicamente que alguns de seus membros ficaram presos em estruturas subterrâneas, depois que o enviado americano Steve Witkoff revelou o problema no início do mês.

Israel não parece disposto a chegar a um acordo que permita a sua saída segura dos túneis.

Um porta-voz do governo israelense declarou em novembro à AFP que o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu não irá autorizar "o traslado seguro de 200 terroristas do Hamas" e se manterá firme "em sua intenção de desmantelar as capacidades militares do Hamas de desmilitarizar a Faixa de Gaza".

