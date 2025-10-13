Seg, 13 de Outubro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalsegunda13/10/2025
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
GUERRA

Negociações para fase 2 do plano de cessar-fogo entre Israel e Hamas já começaram, diz Trump

Questionado sobre outros acordos de paz, Trump pontuou que o Irã "precisa de ajuda"

Reportar Erro
O presidente americano, Donald Trump O presidente americano, Donald Trump  - Foto: Jim Watson/AFP

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que a segunda fase das negociações do acordo de cessar-fogo entre Israel e Hamas "já começou".

A declaração foi feita nesta segunda-feira (13) antes de reunião bilateral com o líder do Egito, Abdul Fatah Khalil Al-Sisi, logo após chegar ao país.

Leia também

• Trump pede indulto para Netanyahu em ações judiciais abertas em Israel

• Após libertar reféns, Trump pede que Israel aproveite chance de paz no Oriente Médio

"Al-Sisi é um grande líder. O Egito também fez um trabalho fantástico pela paz entre Israel e Hamas. Eles foram muito importantes já que o Hamas tem grande respeito pelo Egito", afirmou o republicano.

"Ele é um grande homem. Adoraria que ele fizesse parte do comitê de paz da fronteira de Gaza."

Questionado sobre outros acordos de paz, Trump pontuou que o Irã "precisa de ajuda".

"Eu adoraria remover as sanções contra o Irã se eles falassem conosco", disse. "Tenho certeza que os iranianos querem fazer um acordo conosco", acrescentou.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter