Negociações para fase 2 do plano de cessar-fogo entre Israel e Hamas já começaram, diz Trump
Questionado sobre outros acordos de paz, Trump pontuou que o Irã "precisa de ajuda"
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que a segunda fase das negociações do acordo de cessar-fogo entre Israel e Hamas "já começou".
A declaração foi feita nesta segunda-feira (13) antes de reunião bilateral com o líder do Egito, Abdul Fatah Khalil Al-Sisi, logo após chegar ao país.
"Al-Sisi é um grande líder. O Egito também fez um trabalho fantástico pela paz entre Israel e Hamas. Eles foram muito importantes já que o Hamas tem grande respeito pelo Egito", afirmou o republicano.
"Ele é um grande homem. Adoraria que ele fizesse parte do comitê de paz da fronteira de Gaza."
Questionado sobre outros acordos de paz, Trump pontuou que o Irã "precisa de ajuda".
"Eu adoraria remover as sanções contra o Irã se eles falassem conosco", disse. "Tenho certeza que os iranianos querem fazer um acordo conosco", acrescentou.