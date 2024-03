A- A+

GUERRA NO ORIENTE MÉDIO Negociações para trégua em Gaza 'não estão arruinadas', diz embaixador dos EUA em Israel Declaração foi feita após o movimento palestino se retirar de Cairo, onde mediadores internacionais mantêm negociações desde domingo

O embaixador dos Estados Unidos em Israel, Jack Lew, afirmou nesta quinta-feira (7) que as negociações sobre uma trégua em Gaza "não estão arruinadas", depois que a delegação do movimento palestino Hamas deixou o Cairo, onde mediadores internacionais mantêm negociações desde domingo.

"As divergências estão diminuindo. Ainda não há acordo. Todos estão olhando para o Ramadã, que se aproxima. Não posso dizer que (as negociações) serão bem-sucedidas, mas ainda não foram arruinadas", disse o diplomata americano, cujo país, juntamente com o Egito e o Catar, estão mediando para alcançar uma trégua.

Um alto comandante do Hamas anunciou nesta quinta-feira que a delegação do movimento islamista deixou o Egito, para onde se deslocou no fim de semana para participar das negociações de trégua, das quais Israel não participou.

O líder do Hamas, que falou sob condição de anonimato, observou que as "respostas iniciais" de Israel "não respondem às exigências mínimas" feitas pelo grupo islamista, especialmente no que diz respeito a um cessar-fogo definitivo e à retirada das tropas israelenses.

A guerra eclodiu em 7 de outubro, após o ataque sem precedentes do Hamas em solo israelense, no qual morreram cerca de 1.160 pessoas, a maioria delas civis, segundo uma contagem da AFP baseada em estatísticas oficiais israelenses.

Israel prometeu "aniquilar" o Hamas, no poder em Gaza desde 2007, e lançou uma campanha militar que, até ao momento, provocou 30.800 mortes, especialmente mulheres e menores, segundo o último balanço do Ministério da Saúde do território palestino, governado pelo movimento islamista desde 2007.

Veja também

Direitos Na Paulista, marcha pede legalização do aborto e igualdade de gênero