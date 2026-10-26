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Conflito Negociações previstas com a Ucrânia não implicam fim da guerra (Kremlin) "Decisão de retomar as negociações trilaterais não implica nenhuma restrição às operações de combate", afirmou o porta-voz da presidência russa, Dmitri Peskov

O Kremlin afirmou nesta segunda-feira (26) que o acordo alcançado para manter negociações com os Estados Unidos e a Ucrânia em busca de um tratado de paz não implica que o ritmo do conflito seja reduzido.

"A decisão de retomar as negociações trilaterais não implica nenhuma restrição às operações de combate", afirmou o porta-voz da presidência russa, Dmitri Peskov.

"Nossas Forças Armadas continuarão realizando ataques em grande escala contra o complexo militar-industrial da Ucrânia", insistiu.

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