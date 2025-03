Negociações sobre cessar-fogo na Ucrânia começarão neste domingo, diz enviado de Trump

A- A+

As conversas sobre um cessar-fogo na guerra entre Rússia e Ucrânia vão começar no domingo na cidade de Jidá, na Arábia Saudita, informou o enviado especial do presidente Donald Trump, Steve Witkoff, nesta terça-feira.

Em entrevista ao canal Fox News, horas depois de uma longa conversa telefônica entre Trump e o presidente russo, Vladimir Putin, Witkoff disse que as conversas sobre um acordo de cessar-fogo "vão começar no domingo, em Jidá".





Segundo Witkoff, a trégua de 30 dias proposta pelo governo Trump envolverá "energia e infraestrutura em geral".

Ao responder a uma pergunta, durante a entrevista na Fox News, sobre se o cessar-fogo incluiria apenas instalações do setor energético ou teria um escopo mais amplo, Witkoff esclareceu: "Não, é energia e infraestrutura em geral".

