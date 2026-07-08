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Guerra Negociador-chefe do Irã diz que Estreito de Ormuz só será reaberto sob 'disposições iranianas' A declaração foi dada após uma troca de ataques entre Irã e Estados Unidos no Oriente Médio

O principal negociador iraniano afirmou, nesta quinta-feira (9), que o Estreito de Ormuz só será aberto sob "disposições iranianas", após uma troca de ataques entre Irã e Estados Unidos no Oriente Médio.

"Os Estados Unidos ainda não aprenderam que a intimidação e o descumprimento de suas promessas têm consequências", declarou no X o presidente do Parlamento iraniano e negociador-chefe, Mohammad Bagher Ghalibaf. "Deixe-me ser claro: se você atacar, será atacado."

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