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Guerra no Oriente Médio

Negociador iraniano chama EUA de "Satã" após ataque contra casamento

Quase 50 pessoas ficaram feridas

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O presidente do Parlamento iraniano, Mohammad Bagher Ghalibaf, chama EUA de 'Satã' após ataque contra casamentoO presidente do Parlamento iraniano, Mohammad Bagher Ghalibaf, chama EUA de 'Satã' após ataque contra casamento - Foto: Agência de Notícias ICANA/AFP

O principal negociador iraniano, Mohammad Bagher Ghalibaf, chamou os Estados Unidos de "Satã" após um ataque contra um casamento no sul do país.

"Escola de Minab: crianças massacradas. Ginásio de Lamerd: crianças assassinadas. Casamento em Kuhestak: crianças assassinadas ao lado de suas famílias. Se uma potência atua como Satã, escolhe alvos como Satã e mata como Satã, é Satã", afirmou Ghalibaf em uma publicação na rede social X.

 

Segundo o Crescente Vermelho iraniano, quatro pessoas, incluindo uma criança, morreram durante um casamento em consequência de um ataque americano no sul do país na terça-feira (1). Quase 50 ficaram feridas.

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"Após um ataque com mísseis dos Estados Unidos, estilhaços atingiram uma residência na cidade de Kuhestak, no distrito de Sirik, onde era celebrado um casamento", escreveu a organização na rede social X.

 

Os novos ataques americanos começaram pouco após o presidente iraniano, Masoud Pezeshkian, pedir um retorno ao caminho diplomático, atualmente estagnado.

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