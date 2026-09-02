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Guerra no Oriente Médio Negociador iraniano chama EUA de "Satã" após ataque contra casamento Quase 50 pessoas ficaram feridas

O principal negociador iraniano, Mohammad Bagher Ghalibaf, chamou os Estados Unidos de "Satã" após um ataque contra um casamento no sul do país.

"Escola de Minab: crianças massacradas. Ginásio de Lamerd: crianças assassinadas. Casamento em Kuhestak: crianças assassinadas ao lado de suas famílias. Se uma potência atua como Satã, escolhe alvos como Satã e mata como Satã, é Satã", afirmou Ghalibaf em uma publicação na rede social X.

Minab school: children massacred.

Lamerd sports hall: kids slaughtered.

Kouhestak wedding: children killed with families.



If a power acts like Satan, picks targets like Satan, and kills like Satan, it’s Satan.



Shields a junior Satan that does the same? It’s THE Great Satan. — محمدباقر قالیباف | MB Ghalibaf (@mb_ghalibaf) September 2, 2026

Segundo o Crescente Vermelho iraniano, quatro pessoas, incluindo uma criança, morreram durante um casamento em consequência de um ataque americano no sul do país na terça-feira (1). Quase 50 ficaram feridas.

"Após um ataque com mísseis dos Estados Unidos, estilhaços atingiram uma residência na cidade de Kuhestak, no distrito de Sirik, onde era celebrado um casamento", escreveu a organização na rede social X.

Wedding ceremonies are now targets!



To the list of U.S. war crimes against civilian targets in Iran, you can now add wedding ceremonies, following schools, stadiums, and residential houses.



This photo depicts the scene of the US airstrike in Sirik pic.twitter.com/CCLSMph0w5 — جمعیت هلال‌احمر ایران (@Iranian_RCS) September 2, 2026

Os novos ataques americanos começaram pouco após o presidente iraniano, Masoud Pezeshkian, pedir um retorno ao caminho diplomático, atualmente estagnado.

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