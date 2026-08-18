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Guerra no Oriente Médio

Negociador iraniano diz que Ormuz permanecerá fechado até que Washington cumpra seus compromissos

Anúncio foi feito nesta terça-feira(18) pelo presidente do parlamento iraniano, Mohammad Bagher Ghalibaf

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O presidente do Parlamento iraniano, Mohammad Bagher Ghalibaf, afirmou que Ormuz permanecerá fechado até que Washington cumpra seus compromissosO presidente do Parlamento iraniano, Mohammad Bagher Ghalibaf, afirmou que Ormuz permanecerá fechado até que Washington cumpra seus compromissos - Foto: Agência de Notícias ICANA/AFP

O Estreito de Ormuz permanecerá fechado até que o governo dos Estados Unidos cumpra seus compromissos previstos no protocolo de acordo assinado em junho, anunciou nesta terça-feira (18) o principal negociador iraniano, Mohammad Bagher Ghalibaf.

A via marítima estratégica, bloqueada por Teerã, "não será reaberta até que sejam implementados os compromissos americanos estipulados no protocolo de acordo (...)", declarou Ghalibaf, que também é presidente do Parlamento.

Em um discurso transmitido pela televisão estatal, o negociador citou como condições "a suspensão do bloqueio naval (americano), o descongelamento dos ativos (iranianos), o fim do embargo ao petróleo", assim como "o fim das operações militares em todos os fronts".

A guerra começou em 28 de fevereiro, com os ataques dos Estados Unidos e Israel contra a República Islâmica, que desencadearam um conflito regional.

Embora Washington e Teerã tenham assinado uma trégua em 8 de abril, persistem os confrontos esporádicos e a tensão, especialmente no Estreito de Ormuz e em suas imediações.

Desde o início do conflito, o Irã mantém o controle do estreito, uma via marítima vital para o setor de energia, e exige que os navios solicitem autorização de passagem e paguem tarifas pelos serviços de trânsito, medida que tem a oposição dos Estados Unidos e de outros países da região.

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Irã e Omã, na outra margem do estreito, negociam há semanas o futuro da navegação pelo Ormuz. Segundo Teerã, as coordenadas geográficas da rota pela qual a navegação será permitida já foram acordadas entre os dois países.

Na segunda-feira, o Irã afirmou que as negociações "continuam de forma séria" e que está trocando pontos de vista sobre o texto de uma "declaração conjunta".

O presidente americano, Donald Trump, ameaçou bombardear Omã se o país "ficar no caminho" de um acordo com o Irã sobre Ormuz. Ele também instou o Irã a se render na guerra que, somada ao encarecimento do petróleo, está virando um fardo político para o magnata republicano.

Durante seu discurso, Ghalibaf declarou que o Irã estava "pronto para infligir uma derrota ainda mais esmagadora ao inimigo, proporcional a suas ações e avanços".

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