A- A+

BRASIL Nem carro do ovo escapa: vendedor tem Parati de 1986 furtado no Rio de Janeiro Ação dos criminosos aconteceu em Nova Iguaçu e durou cerca de 50 minutos

Um vendedor teve o veículo furtado na rua Doutor Mario Guimarães, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, no último dia 14. O carro, que era antigo — uma Parati, de 1986 —, era usado para o sustento da família de Tiago de Souza Lopes, com a venda de ovos. A ação dos criminosos durou cerca de 50 minutos, pela dificuldade em dar partida no carro.

Imagens de câmeras de segurança — as quais foram obtidas pelo Bom Dia Rio, da TV Globo — mostram o veículo estacionado na rua e o homem chegando ao local às 2h44. Segundo o dono do veículo, uma chave mestra foi utilizada para abrir o carro.

Após entrarem no carro, os criminosos tentam ligá-lo e dar partida, mas, com dificuldades, o veículo acaba sendo empurrado por outro que participava da ação.

Tiago trabalha com a venda de ovos há seis anos. Por segurança, ele costuma retirar a mercadoria do veículo todos os dias. Ao acordar para colocar os produtos de volta no carro, ele percebeu haver sido furtado.

Veja também

Fita com desenho de girassóis para deficiências ocultas virou de uso nacional