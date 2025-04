Nem inglês e nem espanhol: este é o idioma mais fácil de aprender, segundo especialistas em tradução

A- A+

Dominar um segundo ou terceiro idioma, além de ser um diferencial valioso, tornou-se uma necessidade para ser competitivo e ter acesso às melhores oportunidades de trabalho, devido às exigências atuais.

Embora psicólogos e professores afirmem que a melhor idade para aprender, reproduzir e reter outro idioma seja na infância, especialistas em tradução garantem que há um idioma fácil de internalizar, independentemente da idade.

De acordo com um estudo realizado pela plataforma de tradução humana baseada em inteligência artificial Unbabel, o africâner, apesar de ser uma opção pouco conhecida, é o idioma mais fácil de aprender no mundo.

Segundo a revista Babbel, plataforma de aprendizado de idiomas online, o africâner é uma das 11 línguas oficiais utilizadas na África do Sul e tem cerca de 90% do seu vocabulário derivado do neerlandês, idioma do qual se originou.

Onde mais se fala o africâner?

Esse idioma, que talvez não lhe soe familiar, é falado em mais de seis regiões do mundo, embora em menor escala do que em sua região oficial. Se você for à Namíbia, Austrália, Botsuana, Reino Unido, Nova Zelândia e Zimbábue, poderá encontrar pessoas que o dominam.

O que o torna fácil de aprender?

Não utiliza conjugações verbais complexas;

Somente os tempos passado, presente e futuro são usados;

O sujeito não altera a forma dos verbos;

De acordo com o Talk Pal, aplicativo de aprendizado de idiomas, há apenas dois artigos definidos e indefinidos.

Além disso, segundo David Milburn, um falante de africâner, outra característica que o torna atraente e prático é a ausência de distinção entre letras maiúsculas e minúsculas, ao contrário do alemão e do neerlandês.

Esses cinco fatores tornam o africâner uma opção acessível para quem pensa em aprender uma língua diferente da nativa, já que lidar com combinações gramaticais complexas é uma das tarefas mais tediosas ao começar a se expressar em um novo idioma.

Considerando as informações da Unbabel, atualmente aproximadamente nove milhões de pessoas no mundo falam africâner. Se você se interessa em aprendê-lo, o portal recomenda consumir mídias e entretenimento sul-africanos, pois o idioma é frequentemente abordado nesses conteúdos.

Veja também