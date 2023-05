Nem Leblon, nem Paraisópolis: mais identidades e regionalismos

A- A+

A pirâmide social brasileira tem lá suas idiossincrasias. De modo geral, seja por efeitos midiáticos insistentes, ou então, por conceitos ideológicos resilientes.



Os estratos sociais brasileiros são mesmo um laboratório, repleto de experimentos incomuns que, na maioria das vezes, permitem escapar um simples bom senso. Refiro-me aos gestos e as atitudes de alguns cidadãos, diante de tantos temas e problemas colocados em evidência. "Prato cheio" para antropólogos e sociólogos, ávidos por análises científicas cabíveis aos estereótipos gerados.



Ouso fazer aqui uma breve e respeitosa incursão nessa seara tão fértil, com a devida licença dos profissionais citados. Assim a faço porque meu modesto ímpeto de cronista costuma se entregar ao vigor de uma sociedade plural pouco valorizada e respeitada, na sua grandeza tão peculiar. Por trás de um jeito dissimulado de escapar das suas questões estruturais, a sociedade brasileira tem carregado, mesmo que supostamente com uma sutileza exemplar, em modos de preconceito que machucam, agridem. Nesse típico disfarce, tudo conspira para não se construir uma sociedade que tenha mesmo a cara do Brasil. De verdade, que seja dita como representativa de uma identidade cultural, que possa assumir todos os segmentos da nossa diversidade.



O exemplo que mais me espanta vem até de conteúdos audiovisuais que, tentam tratar os dramas dos estratos sociais, como se homogêneos fossem. Por mais que os problemas da classe média tenham lá suas congruências, a vida do Leblon e dos Jardins não são iguais. Nem muito menos, nos redutos de outros tantos bairros de classe média das metrópoles brasileiras. Pior do que isso é o tratamento dispensado aos que vivem nas comunidades periféricas. A dura realidade da Rocinha ou de Paraisópolis passa ao largo de outros mundos comunitários, que sofrem seus dramas nas periferias de outros centros urbanos.



Esse esforço equivocado de padronização de uma sociedade tão plural ainda se espalha noutras direções. Isso gera uma falha visão do que venha a ser nacional, sem que os aspectos regionais e locais sejam devidamente validados. Bem maior que aquilo que possa ser o ideal para a integração nacional, é compreender os riscos que essa via impõe sobre a preservação das identidades culturais.



Nesse ponto, a maneira de lidar com as programações esportivas é um exemplo notório de desprezo pelos valores regionais. A longeva e resiliente prevalência do eixo, nas coberturas e análises do futebol brasileiro, materializaram-se em produtos de consumo de massa os clubes tradicionais de SP e do RJ. Essa conquista se deu por apaixonados esforços midiáticos, espalhados através das redes de integração nacional, promovidas pelas transmissões de sons e imagens regulamentadas (sistema de radiodifusão nacional).



Dado o que representa o futebol como elemento da cultura nacional, na prática, qual tem sido o resultado desse modelo de integração? O dano causado sobre a identidade local tem propiciado mais torcidas pelos clubes do eixo. A aposta é bem essa e já funciona como um abuso instigante: menos Clube do Remo e mais Clube de Regatas do Flamengo. Nada tão diferente do que antecipei naquela expressão sobre as distintas identidades entre a Rocinha (no Rio) e o Coque (no Recife). E ainda me deparo com falas hipócritas sobre respeito e valorização da diversidade



Diante do relato desses fatos, creio que seja vital para a sociedade brasileira iniciar o seu amplo repensar, com respeito, valorização e sustentação, para tudo aquilo que venha a reforçar e consolidar as identidades culturais. Agora, com olhares bem mais cuidadosos sobre as essências que definem os distintos estratos sociais e regionalismos.



Enfim, sobre a utopia realista de que o alvo dessa mudança é mesmo possível, trago à luz da evidência um dos passos que pode ser dado pelo modelo de TV: a opção do streaming. Penso que não cabe mais insistir no erro atávico de que mudar é improvável. É preciso ousadia para empreender, mudar conceitos e fazer diferente. Foi o que vi na minha recente viagem a Porto Alegre.



Com base na experiência inovadora dos multicanais oferecidos pela Container/Box Brazil, foi possivel enxergar possibilidades de conteúdos audiovisuais próprios, que tragam no seu bojo aquela esperada revisão em atos dissimulados. Aqueles que dão sustentação aos preconceitos estruturais e aos desconhecimentos, involuntários ou não, sobre a realidade social ou a importância do regionalismo. É possível, assim, fazer algo que traga uma esperança maior, em termos de respeito à nossa identidade. Isso significa um novo padrão televisivo onde a igualdade de tratamento na renda, no gênero, na raça ou na orientação sexual sejam valores referenciais.



Nem Leblon, nem Paraisópolis. Nem Clube do Remo, nem Clube de Regatas do Flamengo. O Brasil não cabe numa visão homogênea, naquilo em que o que serve para um no seu nicho, possa ser reflexo do todo. Uma sociedade complexa e diversa como a brasileira não pode impor padrões. É preciso que se respeite a dimensão das diferenças, de forma inter e intrassegmentadas. Fora disso, não é o Brasil.







*Economista e colunista da

Folha de Pernambuco







