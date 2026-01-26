A- A+

SAÚDE Nem preto e branco, nem infravermelho: é assim que seu gato realmente enxerga Os gatos não têm visão noturna mágica, mas sim uma engenharia biológica perfeita chamada "tapetum lucidum". Entenda como funcionam os olhos dos felinos

Embora não consigam enxergar na escuridão absoluta, os gatos possuem um sistema visual altamente especializado que lhes permite se orientar, detectar movimentos e reconhecer objetos com até seis vezes menos luz do que a necessária para um ser humano.

Durante séculos, a facilidade com que os felinos se deslocam na penumbra alimentou mitos sobre uma suposta “visão sobrenatural”. No entanto, especialistas esclarecem que, como qualquer mamífero, eles precisam de um nível mínimo de iluminação para perceber o ambiente. A diferença é que, onde uma pessoa mal distingue sombras, o gato ainda consegue se mover com desenvoltura.

A chave está na retina, a camada do olho responsável por captar a luz e transformá-la em sinais que o cérebro converte em imagens. Nos humanos, a retina combina cones — responsáveis pela percepção de cores e detalhes com boa iluminação — e bastonetes, que atuam em condições de pouca luz. Nos gatos, a proporção de bastonetes é muito maior, o que explica sua notável sensibilidade à luminosidade reduzida e a movimentos rápidos.

Essa adaptação tem um custo: os felinos sacrificam parte da acuidade visual e da riqueza de cores em plena luz do dia. Sua visão não é feita para distinguir detalhes finos, mas para localizar rapidamente possíveis presas ao amanhecer ou ao entardecer, períodos em que são caçadores mais ativos.





Outro elemento essencial é o "tapetum lucidum", uma camada refletora localizada atrás da retina. Ele funciona como um espelho interno que devolve a luz não aproveitada na primeira passagem, dando-lhe uma “segunda chance” de ser captada pelos bastonetes. Esse mecanismo aumenta ainda mais a capacidade de enxergar com pouca luz e explica o brilho característico dos olhos dos gatos quando iluminados no escuro, conhecidos popularmente como "olhos de gato".

A isso se soma a grande capacidade de dilatação das pupilas. Em ambientes pouco iluminados, a pupila felina se expande quase totalmente para permitir a entrada do máximo de luz possível. Já sob iluminação intensa, ela se contrai em uma fenda vertical estreita, que protege o olho do excesso de luminosidade e melhora a percepção de profundidade.

Na prática, o que os gatos “veem” à noite se baseia mais em contrastes e movimentos do que em imagens nítidas. Sua visão é menos precisa do que a humana para formas complexas, mas é otimizada para detectar mudanças sutis no ambiente: o deslocamento de um objeto, a passagem de outro animal ou qualquer sinal de uma possível presa.

Quanto às cores, os felinos não enxergam o mundo em preto e branco, mas sim com uma paleta mais limitada. Estudos citados pela SantéVet indicam que eles distinguem principalmente tons de azul e verde, enquanto vermelhos e rosados são mais difíceis de diferenciar. Com pouca luz, essa percepção cromática diminui ainda mais, já que os bastonetes — protagonistas da visão noturna — não transmitem informações de cor.

A visão também não atua sozinha. A audição extremamente apurada, o olfato e as vibrissas (bigodes) completam o mapa sensorial que permite aos gatos se moverem com grande precisão mesmo em espaços estreitos ou escuros. Os bigodes detectam vibrações do ar e o contato com objetos próximos, fornecendo informações essenciais quando a iluminação é escassa.

Em síntese, os gatos não enxergam na escuridão total, mas contam com um sistema visual e sensorial extraordinariamente adaptado à penumbra. Graças à retina especializada, ao "tapetum lucidum", à dilatação das pupilas e ao apoio de outros sentidos, conseguem se deslocar com segurança onde o ser humano mal distingue formas difusas — uma vantagem aprimorada ao longo da evolução como caçadores crepusculares.

