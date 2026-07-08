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OPINIÃO

Nem toda dor está na pele

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Voltei das férias e, logo nos primeiros dias de trabalho, vivi uma situação que ficou guardada no meu coração.

Enquanto fazia o curativo de um paciente, ele, sentindo dor, disse uma frase que não saiu mais da minha cabeça: "Panela velha e panela queimada."

Naquele momento, entendi que ele não estava falando de uma panela. Estava falando de si. Talvez das marcas que a vida deixou, da doença, do cansaço, das limitações e de tudo o que ele já enfrentou.

Mas eu fiquei pensando... será que uma panela velha perde o seu valor? Não. Muitas vezes, é justamente nela que são preparadas as melhores lembranças, as melhores histórias e os melhores sabores. E uma panela queimada pode até carregar marcas, mas continua tendo sua utilidade.

Assim também somos nós.

As marcas que carregamos não diminuem quem somos. Elas contam a nossa história, revelam a nossa força e mostram quantas batalhas Deus já nos permitiu vencer.

Na enfermagem, aprendo todos os dias que nem toda dor está na pele. Algumas estão escondidas nas palavras, nos silêncios e na forma como as pessoas passam a enxergar a si mesmas.

Que Deus nos dê sensibilidade para cuidar não apenas das feridas visíveis, mas também daquelas que ninguém consegue ver.

Às vezes, um curativo alivia a dor do corpo. Uma palavra de esperança pode aliviar a dor da alma.

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