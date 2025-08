A- A+

SAÚDE Nem todos os órgãos envelhecem na mesma velocidade; veja qual parte do corpo é a primeira Artéria aorta já começa a mandar sinais de envelhecimento ao resto do organismo por volta dos 30 anos, segundo estudo

Você nasceu completinho há algum tempo. No entanto, os anos estão passando de forma desigual dentro do seu corpo. Estudos mostram que alguns órgãos e estruturas do organismo envelhecem mais rapidamente do que outras.

Um estudo publicado na revista científica Cell buscou criar uma espécie de mapa do envelhecimento que considerasse as partes que formam o corpo, em vez de encará-lo como uma unidade em processo de maturação. Foi o primeiro estudo desse tipo a conduzir uma investigação tão abrangente de sistemas orgânicos isolados usando marcadores proteicos do envelhecimento ao longo de 50 anos.

A análise dos dados indicou que o envelhecimento parece realmente começar aos 50 anos de idade, após o qual há mudanças marcantes nos níveis de proteína. Os resultados também sugerem um mecanismo para explicar o que desencadeia o envelhecimento sistêmico por volta dos 30 anos, em que uma parte do corpo envelhece muito mais cedo do que o resto.





A descoberta mais interessante é que os vasos sanguíneos estão entre os primeiros "órgãos" a envelhecer.

"Entre todos os órgãos, a aorta exibiu as flutuações proteômicas mais pronunciadas e contínuas ao longo da vida”, escreveram os autores do estudo. “Aos 30 anos, a proporção geral de [proteínas diferencialmente expressas] permaneceu baixa na maioria dos tecidos, exceto na aorta, baço e glândula adrenal, com a glândula adrenal apresentando alterações mais significativas na expressão proteica. Isso sugere que alterações na homeostase endócrina podem ser um dos eventos iniciadores do envelhecimento sistêmico.”

Assim, a aorta, a maior artéria do corpo humano e a principal via de saída do sangue oxigenado do coração, envelhece muito mais rápido do que qualquer outro órgão. Como se não bastasse, ela espalha a mensagem de que o corpo não é mais o que costumava ser.

"Os vasos sanguíneos não são apenas canos – eles estão entre os primeiros órgãos a envelhecer e se transformar em ‘torres de comunicação”, disse o autor do estudo, professor Guang-Hui Liu, da Universidade da Academia Chinesa de Ciências, ao IFLScience. “A partir daí, eles transmitem proteínas como a GAS6, que aceleram o envelhecimento em muitos outros órgãos. Essas mesmas proteínas podem tanto nos alertar que o envelhecimento está se acelerando quanto servir como alvos para retardá-lo.”

Parece que nossa aorta é efetivamente o primeiro sensor e transmissor do envelhecimento, enviando sinais por meio de proteínas secretadas. Essa compreensão tem o potencial de revolucionar a forma como pensamos o envelhecimento, fornecendo-nos alvos específicos para pesquisar e talvez intervir.

Veja também