Nena Queiroga, Alceu Valença e Elba Ramalho: confira a programação do Marco Zero nesta terça (17)
Última noite de Momo reúne atrações pernambucanas no principal palco da capital
Todo Carnaval tem seu fim e, nesta terça-feira (17), o público do Recife se despede da festa em grande estilo. A programação no Marco Zero, Bairro do Recife, principal polo da cidade, reúne grandes nomes da música local para animar os foliões e já deixar aquele gosto de saudade.
A partir das 16h, o Recife Matriz de Cultura Popular promove um Encontro de Maracatus, em uma celebração que promete, como nos anos anteriores, ser emocionante.
Às 19h, Nena Queiroga, um dos ícones da música pernambucana, sobe ao palco para levar a alegria de sempre ao público. Logo depois, às 20h30, será a vez de Geraldo Azevedo.
Por volta das 22h, Elba Ramalho retorna ao Recife para incendiar público pernambucano. Ela será seguida por Alceu Valença, um dos maiores nomes do Carnaval brasileiro, à 0h.
Para encerrar a noite - e a festa de Carnaval do Recife como um todo -, Spok e Orquestrão se apresentam, às 2h.
Confira, abaixo, a programação do Carnaval do Recife:
TERÇA-FEIRA (17)
16h - Recife Matriz da Cultura Popular - Encontro de Maracatus de Baque Solto (Maracatu Carneiro Manso, Maracatu de Baque Solto Cruzeiro do Forte, Maracatu de Baque Solto Estrela Dourada de Buenos Aires, Maracatu Leão de Ouro de Nazaré da Mata, Maracatu Leão do Norte de Glória do Goitá, Maracatu Piaba de Ouro, Maracatu Pantera Nova de Araçoiaba, Maracatu de Baque Solto Cambinda Nova, Maracatu Cambindinha, Maracatu Leão Formoso de Tracunhaém, Maracatu Rural Vencedor de Chã de Alegria)
19h - Nena Queiroga
20h30 - Geraldo Azevedo
22h - Elba Ramalho
0h - Alceu Valença
2h - Spok e Orquestrão