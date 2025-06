A- A+

MUNDO Nenhum brasileiro será deixado de lado, afirma novo embaixador do Brasil no Irã André Veras Guimarães disse que assumirá a embaixada 'em tempo recorde'

O novo embaixador do Brasil no Irã, André Veras Guimarães, deixará o Brasil no próximo fim de semana, em direção a Teerã, onde assumirá posto. Guimarães desembarcará da aeronave em um destino não revelado, "para minha segurança e da minha família" e entrará no país por terra, tendo em vista o fechamento do espaço aéreo.

— Antecipei minha viagem em um mês. Estou indo em tempo recorde para chegar, tomar pé da situação e ajudar os colegas — disse o diplomata ao Globo.

Guimarães evitou emitir opinião sobre a guerra entre Israel e Irã e o apoio dos Estados Unidos aos israelenses. Também não quis comentar se acredita no cessar-fogo anunciado pelo presidente americano, Donald Trump. Preferiu se ater ao trabalho que fará quando chegar ao país.





Em nota divulgada no último domingo, o Itamaraty condenou os ataques de Israel e dos EUA ao Irã. Disse que houve desrespeito à soberania no país persa e ao direito internacional.

O diplomata ressaltou que a comunidade brasileira no Irã é muito pequena — menos de 200 pessoas, segundo o Itamaraty. Ele afirmou que a maioria são mulheres que se casaram com iranianos.

— São pessoas que, no primeiro momento dos ataques, ficaram nervosas e pensaram em sair. Mas depois começam a ver as dificuldades, até porque os maridos, por causa da guerra, são proibidos de deixar o país. Até o momento, a embaixada atendeu a poucas pessoas, que conseguiram sair do Irã por terra.

Um dos grandes problemas a serem enfrentados por Guimarães é o corte nas comunicações, o que gera desinformações, por exemplo, sobre as condições de sair e buscar um outro país na redondeza. A internet é bastante precária para a realização de serviços digitais. Contudo, é possível dar passaportes de emergência, feitos e preenchidos à mão.

— Não obstante a isso, não há ninguém abandonado, ninguém deixado de lado. As pessoas que estavam querendo sair, já saíram de lá. Num primeiro momento, acolhemos duas pessoas, que já deixaram o Irã. Não há uma grande demanda.

A Embaixada do Irã está sem um titular desde o início deste ano. Guimarães vai substituir Eduardo Gradilone. Enquanto isso, está à frente do posto o encarregado de negócios, Felipe Flores.

A indicação de Guimarães foi aprovada pelo Senado no fim do mês passado. Ao ser sabatinado pela Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional (CRE) do Senado, o novo embaixador falou sobre o ingresso dos iranianos no Brics (grupo formado por nações em desenvolvimento) e as relações bilaterais entre os dois países.

Formado em Direito pela Universidade Católica de Petrópolis, Guimarães ingressou na diplomacia em 1996, como terceiro-secretário. Foi vice-cônsul e cônsul-adjunto do Consulado-Geral do Brasil em Nova Iorque, chefe do setor político da embaixada do Brasil nos EUA.

