A- A+

INGLATERRA "Nenhum homem para trás': arqueologistas britânicos procuram piloto que morreu na Segunda Guerra A equipe escavará uma cratera no local do acidente que tem quase 3 metros de profundidade e usará detectores de metal para procurar em uma área adjacente de dois ares

O local enegrecido do acidente de avião, coberto por arbustos e escondido nas tranquilas matas do leste da Inglaterra, foi durante 80 anos o lugar de descanso final de um piloto americano desaparecido. Agora, um grupo liderado por arqueólogos britânicos está cuidadosamente vasculhando os galhos emaranhados, o solo e a lama com uma missão esperançosa: encontrar os restos mortais do piloto, que morreu durante a Segunda Guerra Mundial, e trazê-lo para casa.

Sua ajuda foi solicitada por uma unidade especializada do Departamento de Defesa responsável por encontrar os restos mortais de dezenas de milhares de membros do serviço americano que morreram como prisioneiros de guerra ou foram considerados desaparecidos em combate.

Mais de 72 mil americanos ainda estão desaparecidos desde a Segunda Guerra Mundial, de acordo com a Defense P.O.W./M.I.A. Accounting Agency, ou D.P.A.A. No entanto, esse número vem diminuindo lentamente à medida que a agência tem encontrado e identificado mais conjuntos de restos mortais.

"Eles ainda estão tentando cumprir essa promessa de 'nenhum homem deixado para trás'", disse Rosanna Price, porta-voz da Cotswold Archaeology, o grupo que está liderando a escavação em Suffolk, um condado no leste da Inglaterra. "Isso é bastante poderoso para nós."

A Sra. Price disse que o grupo esperava descobrir respostas suficientes para oferecer encerramento aos parentes sobreviventes do piloto. "Essa é a nossa motivação: lembrar esses caras e também contar suas histórias", disse ela.

Em agosto de 1944, o piloto estava voando em um B-17, o gigantesco bombardeiro conhecido como a Fortaleza Voadora, que carregava uma carga de 12.000 libras de Torpex, um explosivo. Os controles falharam, disse a Sra. Price, e o avião caiu na floresta. Os explosivos detonaram no impacto.

A Sra. Price se recusou a nomear o piloto e disse que seus restos mortais nunca foram encontrados. Historiadores locais vasculharam o local do acidente em busca de vestígios da aeronave na década de 1970, disse ela. A D.P.A.A. não respondeu imediatamente a pedidos de mais detalhes.

A busca da Cotswold Archaeology, que começou neste mês e durará seis semanas, será mais extensa. A equipe escavará uma cratera no local do acidente que tem quase 3 metros de profundidade e usará detectores de metal para procurar em uma área adjacente de dois acres dividida em grades menores.

Aproximadamente 60 voluntários, incluindo pessoal militar britânico atual e ex-militares, disse ela, ajudarão com o trabalho árduo: peneirar meticulosamente o solo em cada grade para procurar destroços da aeronave ou restos mortais humanos. (Um porta-voz do Ministério da Defesa da Grã-Bretanha confirmou que o pessoal militar e os veteranos ajudariam na próxima semana, como parte de uma iniciativa para pessoas do serviço feridas, doentes e feridas.)

"Nós não queremos perder nada", disse a Sra. Price. Se restos mortais forem encontrados, disse ela, provavelmente seriam devolvidos aos Estados Unidos, onde a D.P.A.A. usaria análise de DNA para identificar formalmente o piloto.

Desde o início da escavação, a equipe já encontrou chaves, fragmentos de pneus e pedaços do fuselagem da aeronave.

Buscar na cratera, que está encharcada de água e cheia de várias décadas de sedimentos, será um desafio, disse a Sra. Price. A força do impacto do avião no solo macio significa que partes-chave podem estar profundamente abaixo da superfície, disse ela.

Mas apesar desses desafios, um colega fez um bom ponto recentemente, disse ela: "É um empreendimento quase impossível, e o significado disso é que tentamos apesar disso."

Até meio milhão de membros do Exército do Ar dos EUA estavam estacionados na Grã-Bretanha no auge da guerra, responsáveis por voar e manter as frotas de aeronaves que atacaram a Alemanha, de acordo com o Imperial War Museum. Cerca de 30.000 deles morreram enquanto voavam da Grã-Bretanha. Milhares estavam baseados nos campos de aviação rurais de East Anglia, que inclui Suffolk, e muitos voavam em B-17s.

Outras buscas do Departamento de Defesa estão em andamento: uma equipe na França está procurando três aviadores desaparecidos cujo avião foi derrubado pelo fogo antiaéreo alemão em 6 de junho de 1944, durante o desembarque da Normandia.

Neste mês, a D.P.A.A. disse que havia identificado os restos mortais de vários membros do serviço da Segunda Guerra Mundial, incluindo dois jovens que morreram nas Filipinas depois de terem sido capturados lá.

Veja também

Passeio Acessível Passeio guiado bilíngue para pessoas com deficiência acontece nesta quarta (29), no Bairro do Recife