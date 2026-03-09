Nenhum indivíduo ou força tem permissão para separar Taiwan da China, diz chanceler

A- A+

O ministro das Relações Exteriores da China, Wang Yi, disse neste domingo (8) que nenhum indivíduo ou força poderá separar Taiwan da China.

Wang descreveu a resolução da questão de Taiwan e a realização da reunificação completa da China como um processo histórico que não pode ser interrompido.

Taiwan tem sido uma parte integral da China desde os tempos antigos, e "nunca foi, não é e nunca será um país", disse Wang em uma coletiva de imprensa à margem da sessão em andamento da legislatura nacional.

A obstinada busca de agenda separatista pelas autoridades do Partido Progressista Democrata é a causa raiz que mina a paz e a estabilidade através do Estreito de Taiwan, disse Wang.

Observando que o princípio de Uma Só China tem um apoio esmagador na comunidade internacional, Wang disse que quanto mais firme a comunidade internacional se posicionar contra a "independência de Taiwan" e defender o princípio de Uma Só China, mais garantidas serão a paz e a estabilidade através do Estreito de Taiwan. Fim

Veja também