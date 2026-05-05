hantavírus
'Nenhum novo caso sintomático' de hantavírus foi identificado a bordo do cruzeiro
MV Hondius está ancorado perto de Cabo Verde desde domingo
Não foram detectados "novos casos sintomáticos" de hantavírus a bordo do MV Hondius, que está ancorado perto de Cabo Verde desde domingo devido a um surto deste vírus, declarou nesta terça-feira (5) a operadora turística holandesa Oceanwide Expeditions.
Leia também
• Hantavírus: Após crise em navio de cruzeiro, relembre surto de infecção nos anos 90
• Navio sul-coreano sofre 'explosão' e provoca 'incêndio' no Estreito de Ormuz
• OMS considera 'baixo' o risco de propagação do hantavírus após surto em navio de cruzeiro
"Neste momento, nenhum novo caso sintomático foi identificado a bordo, além dos já comunicados anteriormente", assinalou em um comunicado.