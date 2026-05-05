Ter, 05 de Maio

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalterça05/05/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
hantavírus

'Nenhum novo caso sintomático' de hantavírus foi identificado a bordo do cruzeiro

MV Hondius está ancorado perto de Cabo Verde desde domingo

Reportar Erro
MV Hondius está ancorado perto de Cabo Verde desde domingo MV Hondius está ancorado perto de Cabo Verde desde domingo  - Foto: AFP

Não foram detectados "novos casos sintomáticos" de hantavírus a bordo do MV Hondius, que está ancorado perto de Cabo Verde desde domingo devido a um surto deste vírus, declarou nesta terça-feira (5) a operadora turística holandesa Oceanwide Expeditions.

Leia também

• Hantavírus: Após crise em navio de cruzeiro, relembre surto de infecção nos anos 90

• Navio sul-coreano sofre 'explosão' e provoca 'incêndio' no Estreito de Ormuz

• OMS considera 'baixo' o risco de propagação do hantavírus após surto em navio de cruzeiro

"Neste momento, nenhum novo caso sintomático foi identificado a bordo, além dos já comunicados anteriormente", assinalou em um comunicado.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter