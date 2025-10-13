CESSAR-FOGO EM GAZA
Nenhum presidente dos EUA fez tanto por Israel quanto Trump, diz Netanyahu em discurso
Em discurso no Parlamento, premiê israelense afirma que plano de Trump atende aos interesses de Israel e destaca "paz pela força" após ataques do Hamas
Nenhum presidente dos EUA fez tanto por Israel quanto Trump, diz Netanyahu em discurso - Foto: Saul Loeb / Pool / AFP
O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, declarou nesta segunda-feira (13) que "nenhum presidente dos EUA fez tanto por Israel quanto Trump" e que a proposta de paz do republicano cumpre todos os objetivos de Israel para a paz.
"O Hamas entende que o ataque contra Israel foi um grave erro e esta é a base para uma boa paz: paz através da força", disse Netanyahu ao Parlamento israelense.
Na ocasião, o presidente do parlamento, Amir Ohana, pediu que todos os presidentes de Câmaras e Parlamentos ao redor do mundo endossem a candidatura de Trump para o prêmio Nobel da Paz. "Trump, você é a epítome da paz. Jamais alguém chegou perto de fazer tanto quanto você pela causa", afirmou.
