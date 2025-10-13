Seg, 13 de Outubro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalsegunda13/10/2025
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
CESSAR-FOGO EM GAZA

Nenhum presidente dos EUA fez tanto por Israel quanto Trump, diz Netanyahu em discurso

Em discurso no Parlamento, premiê israelense afirma que plano de Trump atende aos interesses de Israel e destaca "paz pela força" após ataques do Hamas

Reportar Erro
Nenhum presidente dos EUA fez tanto por Israel quanto Trump, diz Netanyahu em discursoNenhum presidente dos EUA fez tanto por Israel quanto Trump, diz Netanyahu em discurso - Foto: Saul Loeb / Pool / AFP

O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, declarou nesta segunda-feira (13) que "nenhum presidente dos EUA fez tanto por Israel quanto Trump" e que a proposta de paz do republicano cumpre todos os objetivos de Israel para a paz.

"O Hamas entende que o ataque contra Israel foi um grave erro e esta é a base para uma boa paz: paz através da força", disse Netanyahu ao Parlamento israelense.

Na ocasião, o presidente do parlamento, Amir Ohana, pediu que todos os presidentes de Câmaras e Parlamentos ao redor do mundo endossem a candidatura de Trump para o prêmio Nobel da Paz. "Trump, você é a epítome da paz. Jamais alguém chegou perto de fazer tanto quanto você pela causa", afirmou.

Leia também

• Após anos de guerra, a paz finalmente reinará em um novo Oriente Médio, diz Trump

• Trump: trégua em Gaza é "um triunfo incrível para Israel e o mundo"

• Reféns de Israel são libertados pelo Hamas após 738 dias em cativeiro

 

Reportar Erro

Veja também

Newsletter