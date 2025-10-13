Nenhum presidente dos EUA fez tanto por Israel quanto Trump, diz Netanyahu em discurso

A- A+

O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, declarou nesta segunda-feira (13) que "nenhum presidente dos EUA fez tanto por Israel quanto Trump" e que a proposta de paz do republicano cumpre todos os objetivos de Israel para a paz.



"O Hamas entende que o ataque contra Israel foi um grave erro e esta é a base para uma boa paz: paz através da força", disse Netanyahu ao Parlamento israelense.



Na ocasião, o presidente do parlamento, Amir Ohana, pediu que todos os presidentes de Câmaras e Parlamentos ao redor do mundo endossem a candidatura de Trump para o prêmio Nobel da Paz. "Trump, você é a epítome da paz. Jamais alguém chegou perto de fazer tanto quanto você pela causa", afirmou.

Veja também