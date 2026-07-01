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Garanhuns Neoenergia abre solicitações de ligação provisória para o Festival de Inverno de Garanhuns Ambulantes e comerciantes devem fazer o pedido com antecedência de cinco dias em qualquer loja de atendimento do estado

Os comerciantes, ambulantes e produtores de eventos que vão atuar no Festival de Inverno de Garanhuns (FIG) 2026 já podem solicitar as ligações provisórias de energia elétrica à Neoenergia Pernambuco.



O procedimento é obrigatório para garantir o abastecimento seguro em barracas, polos de animação e estruturas temporárias do evento.

A distribuidora orienta que os pedidos sejam feitos com, no mínimo, cinco dias de antecedência do início das atividades da barraca ou polo. As solicitações podem ser realizadas em qualquer loja de atendimento da Neoenergia no estado.

No momento do cadastro, é necessário apresentar o documento de identidade, CPF, a relação dos equipamentos elétricos que serão conectados e a licença de uso do solo emitida pela prefeitura de Garanhuns.



As ligações serão executadas de forma gradual, conforme o cronograma de montagem das estruturas do evento, que será realizado entre 9 e 26 de julho de 2026.

Padrão e regras de segurança

A Neoenergia reforça que a instalação do padrão de entrada para a ligação provisória é de responsabilidade do comerciante e deve ser feita por um profissional habilitado.



Antes da liberação da energia, equipes técnicas farão vistorias para checar as normas de segurança, como o sistema de aterramento, disjuntores e condutores.



Vale lembrar que, por determinação do setor elétrico, não são permitidas ligações em estruturas móveis, como caminhões ou veículos.

Visando a segurança do público e trabalhadores durante a festa, a distribuidora também pede colaboração com cuidados básicos durante o evento:

Manter barracas afastadas da rede elétrica;



Evitar ligações clandestinas;



Não utilizar fios com emendas improvisadas ou adaptadores inadequados;



Não manusear instalações elétricas com as mãos molhadas ou os pés descalços.



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