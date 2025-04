Neoenergia alerta para riscos de acidentes elétricos na construção de puxadinhos

A- A+

A construção e reforma de imóveis sem planejamento adequado aumentam drasticamente os riscos de acidentes graves com a rede elétrica. Uma das situações mais comuns e perigosas é o popular “puxadinho”. Quando construído sem o devido distanciamento da fiação elétrica, ele se torna uma armadilha mortal.

Para evidenciar a gravidade do problema, a Neoenergia Pernambuco identificou exemplos alarmantes de irregularidades que expõem milhares de pessoas ao perigo iminente de choques elétricos e incêndios.

Em todo o país, essa é uma das principais causas de acidentes envolvendo a rede elétrica, colocando em risco não apenas os moradores, mas também vizinhos e trabalhadores da construção civil.

“Os registros feitos por nossas equipes de campo mostram que construções irregulares são mais frequentes do que se imagina. Nossos técnicos, responsáveis pelas inspeções e manutenção da rede de distribuição, se deparam diariamente com intervenções perigosas na rede elétrica, muitas delas feitas sem qualquer conhecimento técnico. A consequência? Risco iminente de choques fatais, curtos-circuitos e incêndios. Nosso trabalho é alertar a população e reforçar a conscientização para evitar tragédias que podem ser prevenidas”, afirmou o superintendente operacional da Neoenergia Pernambuco, Leonardo Moura.

O recado da Neoenergia é claro: ignorar as normas de segurança ao construir ou reformar pode custar vidas. Antes de iniciar qualquer obra, consulte um profissional qualificado e siga as orientações das distribuidoras de energia. A segurança deve vir sempre em primeiro lugar, porque, quando o assunto é eletricidade, o erro pode ser fatal.

Confira algumas das principais ocorrências registradas pela Neoenergia Pernambuco:

Fios elétricos muito próximos das construções podem ser fatais

Em diversas cidades, a expansão desordenada tem levado moradores a construir suas casas perigosamente perto da rede elétrica. O risco de choques graves ou fatais é altíssimo. E não é preciso sequer tocar nos fios para sofrer uma descarga elétrica. Basta apenas se aproximar para que a descarga ocorra por indução, podendo levar a ferimentos graves e até à morte.

Puxadinho com construído próximo à fiação elétrica. Foto: Divulgação.

Para evitar tragédias, a Neoenergia recomenda que qualquer obra mantenha uma distância mínima de 2,5 metros dos fios elétricos. Profissionais da construção civil, como pedreiros e pintores, devem redobrar a atenção para não se aproximarem da rede.

Reformas e andaimes perto da rede elétrica

A reforma pode esconder riscos invisíveis, principalmente quando envolve o uso de andaimes próximos à rede elétrica. Materiais metálicos como barras de ferro, vergalhões e réguas de reboco são excelentes condutores de eletricidade e podem transmitir corrente elétrica diretamente para o corpo humano.

Puxadinho com construído próximo à fiação elétrica. Foto: Divulgação.

A recomendação é para que toda construção ou reforma seja realizada com acompanhamento de um profissional qualificado e regularizada junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA). Antes de iniciar qualquer obra, o ideal é consultar a prefeitura para garantir que todas as normas de segurança estão sendo respeitadas.

Casa construída ao redor do poste

O que parece ser um poste instalado dentro de uma casa, na verdade, é um imóvel sendo construído de forma irregular ao redor da estrutura elétrica. Esse tipo de situação ocorre quando o poste está em uma área conhecida como “faixa de servidão” — um trecho público onde a distribuidora tem o direito de instalar a rede elétrica. Construir nesse espaço não é apenas ilegal, mas extremamente perigoso.

Casa construída ao redor do poste. Foto: Divulgação.

Quando uma irregularidade como essa é identificada, a Neoenergia orienta a paralisação imediata da obra para evitar tragédias. A empresa também notifica o proprietário para que siga as normas de segurança, evitando expor sua família e a comunidade ao risco de acidentes elétricos.

Obra, poste e calçada

Outro risco dos puxadinhos são as construções erguidas no mesmo espaço que postes de energia e até iluminação pública. O perigo se agrava ainda mais para pedreiros e pintores, que ficam expostos a descargas elétricas fatais ao trabalharem nas fachadas desses imóveis.

Construção irregular. Foto: Divulgação.

Diante de um caso como esse, a recomendação da Neoenergia é que a obra deve ser interrompida até que o poste seja remanejado para o local adequado. No entanto, nem sempre essa solução é suficiente. Mesmo que o poste seja realocado, se a marquise do prédio continuar próxima à rede elétrica, o risco de acidente permanece.

A eletricidade é indispensável no dia a dia, mas, se não for tratada com respeito e segurança, pode ser fatal. A Neoenergia reforça que qualquer intervenção na rede elétrica deve ser planejada e executada com o máximo de responsabilidade. Manter distância dos fios e seguir as normas de segurança é a única maneira de evitar acidentes e preservar vidas.



Veja também