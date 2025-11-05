Qua, 05 de Novembro

Cuidados

Neoenergia alerta consumidores sobre segurança elétrica dos enfeites natalinos antes da compra

Produtos devem possuir selo de certificação do Inmetro, informações claras do fabricante e compatibilidade com a rede elétrica

É preciso ter atenção no momento de comprar pisca-pisca, extensões e adornos luminososÉ preciso ter atenção no momento de comprar pisca-pisca, extensões e adornos luminosos - Foto: @senivpetro/Freepik

Com a chegada do período natalino, a hora de escolher e instalar os enfeites de Natal também se aproxima. Por essa razão, a Neoenergia Pernambuco reforça a necessidade de atenção redobrada no momento de comprar pisca-pisca, extensões e adornos luminosos para as residências.

Quando os produtos não possuem a certificação adequada, há o perigo de acontecerem riscos elétricos graves, como choques, curtos-circuitos e até incêndios, além de comprometer a segurança das famílias.

De acordo com a distribuidora, é importante observar se os produtos possuem selo de certificação do Inmetro, informações claras do fabricante e compatibilidade com a rede elétrica da residência.

Além disso, avaliar o material dos cabos, a qualidade dos plugues e a eficiência energética, como modelos de LED, também contribui para uma decoração mais segura e econômica. A origem e a procedência do produto devem ser consideradas, evitando itens sem identificação. 

Outro cuidado importante é testar os itens antes da montagem oficial e sempre longe de materiais inflamáveis, como cortinas e sofás, para garantir que funcionam corretamente e sem apresentar anormalidades.

Para o analista de Saúde e Segurança da Neoenergia Pernambuco, Mário Coutinho, muitos acidentes típicos dessa época podem ser evitados com medidas simples.

“É fundamental que o consumidor verifique se os produtos possuem certificação do Inmetro, informações claras do fabricante e se são compatíveis com a rede elétrica da residência. A aquisição de enfeites sem procedência pode transformar um momento de alegria em um grande perigo”, destacou.

A cautela também deve se estender aos enfeites guardados de anos anteriores. Antes de reutilizar, é essencial verificar o estado dos fios, conectores e lâmpadas.

Aspectos como fios ressecados, descascados, quebradiços ou com odor de queimado indicam a necessidade de descarte imediato, já que improvisos com fita isolante não solucionam falhas internas e podem provocar superaquecimento.

“Muitas pessoas acreditam que, por ter funcionado no ano anterior, o enfeite está em perfeitas condições. Porém, o armazenamento inadequado e o tempo podem comprometer a segurança do produto”, conclui Mário Coutinho.

Ignorar essas orientações pode trazer outras consequências preocupantes, como danos à instalação elétrica da residência e aos eletrodomésticos conectados à mesma rede, além do aumento do consumo de energia devido ao uso de produtos inadequados ou deteriorados.

A Neoenergia Pernambuco reforça que a segurança deve ser prioridade na hora de preparar o ambiente para as festas de fim de ano. Adotar cuidados simples e conscientes é a chave para garantir um Natal iluminado, bonito e, acima de tudo, seguro para toda a família.

Com informações da assessoria.

