Neoenergia anuncia resultado de sorteio da promoção para clientes que pagam a conta de luz com Pix
Ganhadores recebem crédito de R$ 3 mil nas contas para serem usados em até 1 ano
A promoção “Conta com Pix” da Neoenergia está premiando os clientes de seis estados que pagam a conta de luz com a modalidade de pagamento Pix. Em Pernambuco, duas pessoas já foram sorteadas e receberão crédito de R$ 3 mil para serem utilizados nas contas de energia elétrica em até um ano.
Os primeiros vencedores foram Francisco Iva Mendes Coelho e Allan Sidney Ferreira. Eles ainda terão a chance de participar de um sorteio de um carro zero quilômetro no final da promoção, em dezembro.
Para participar da promoção e concorrer aos próximos prêmios, os interessados devem se inscrever no site da promoção e seguir o regulamento.
Ao todo, 55 clientes serão sorteados em todo o Brasil. Serão dois sorteios por mês em cada área de concessão. Além do crédito de R$ 3 mil, cada distribuidora ainda vai sortear um carro zero, no valor total de R$ 80 mil.
A oportunidade também é válida na Neoenergia Brasília (DF), Neoenergia Coelba (BA), Neoenergia Elektro (SP/MS) e Neoenergia Cosern (RN).
“Buscamos construir uma relação cada vez mais próxima e sólida com nossos clientes. A campanha é mais uma forma de reconhecer quem está com a gente no dia a dia, oferecendo benefícios reais. Ao incentivar o uso do PIX, facilitamos a vida dos nossos consumidores e retribuímos a confiança com oportunidades, gerando valor e fortalecendo nossa conexão”, afirma Marcelo Fernandez, diretor de Planejamento e Investimentos.
Número da sorte
Cada fatura paga via Pix gera um número da sorte. Quanto mais o cliente utilizar essa modalidade de pagamento, mais chances têm de ganhar, pois os números são acumulativos e valem tanto para os sorteios mensais quanto para o sorteio final aos consumidores que mantiverem suas contas em dia.
Os números sorteados são baseados nos resultados da Loteria Federal, da Caixa, e serão divulgados pelas redes sociais da Neoenergia e pelo site da promoção. Os ganhadores serão avisados por telefone ou e-mail.