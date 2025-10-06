A- A+

CONFIRA PONTOS DE COLETA Neoenergia amplia alcance de programa que troca recicláveis por descontos na conta de energia Projeto transforma descarte de materiais recicláveis em créditos financeiros em nove pontos de Pernambuco

A Neoenergia Pernambuco ampliou o alcance do Projeto Vale Luz, que transforma o descarte de materiais recicláveis em descontos na conta de energia, e modernizou as máquinas de coleta em nove pontos do estado.

O projeto permite que os materiais recicláveis sejam utilizados como forma de pagamento da conta de energia ou destinados a entidades assistenciais cadastradas.

De acordo com a Neoenergia, um dos objetivos da modernização é melhorar a experiência dos clientes, com novas máquinas que possuem tecnologia de reconhecimento por código de barras e inteligência artificial.

O processo está conectado ao Sistema de Créditos Ecoloop, que registra os valores acumulados e permite o resgate diretamente no equipamento ou por meio do site www.valeluz.ecoloop.com.br.

Qualquer pessoa pode participar da ação, mesmo que não seja cliente da Neoenergia. Nestes casos, os créditos acumulados podem ser doados para instituições assistenciais cadastradas no projeto.

Cada cliente pode descartar até 25 embalagens por dia para acumular créditos financeiros. Caso esse limite seja ultrapassado, o material também será recolhido e reciclado, mas sem contabilizar créditos adicionais.

Todos os resíduos aceitos são convertidos em valores de acordo com a tabela prevista no regulamento da ação.

O Projeto Vale Luz integra o Programa de Eficiência Energética (PEE) da companhia e é regulado pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel).

Confira os Postos Fixos de Troca de Resíduos:

Casa Zero

Horário de funcionamento: de segunda a sexta das 9h30 às 17h30 (exceto feriado)

Endereço: Rua do Bom Jesus, 227 – Recife Antigo, Recife

Ponto de Referência: Espaço Neoenergia na Casa Zero

Shopping Guararapes

Horário de funcionamento: de acordo com o horário do shopping

Endereço: Av. Barreto de Menezes 800, Jabotão dos Guararapes, PE

Local: entrada D

Ferreira Costa - Imbiribeira

Horário de funcionamento: De acordo com o horário da loja

Endereço: Av. Mal. Mascarenhas Morais 2967, Recife - PE

Local: Ao lado do caixa eletrônico

Ferreira Costa - Tamarineira

Horário de funcionamento: De acordo com o horário da loja

Endereço: Rua Cônego Barata, 275 - Tamarineira, Recife - PE

Local: Térreo - Entrada da loja pelo estacionamento

Shopping Boa Vista

Horário de funcionamento: De acordo com o horário do shopping

Endereço: Rua do Giriquiti, 48 - Boa Vista, Recife - PE

Local: Em frente ao Don Empada

Shopping Camará

Horário de funcionamento: De acordo com o horário do shopping

Endereço: R. Manoel Honorato da Costa, 555 - Vila da Fábrica, Camaragibe

Local: Ao lado da bilheteria do cinema

Shopping Patteo Olinda

Horário de funcionamento: De acordo com o horário do shopping

Endereço: Rua Carmelita Muniz de Araújo, 225 - Casa Caiada, Olinda - PE

Local: Praça de alimentação

Shopping Recife

Horário de funcionamento: De acordo com o horário do shopping

Endereço: Rua Padre Carapuceiro, 777 - Boa Viagem, Recife - PE

Local: Praça de Alimentação 4

Shopping Rio Mar

Horário de funcionamento: De acordo com o horário do shopping

Endereço: Av. República do Líbano, 251 - Pina, Recife - PE

Local: Térreo - próximo a agência dos correios

Com informações da assessoria



