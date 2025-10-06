Neoenergia amplia alcance de programa que troca recicláveis por descontos na conta de energia
Projeto transforma descarte de materiais recicláveis em créditos financeiros em nove pontos de Pernambuco
A Neoenergia Pernambuco ampliou o alcance do Projeto Vale Luz, que transforma o descarte de materiais recicláveis em descontos na conta de energia, e modernizou as máquinas de coleta em nove pontos do estado.
O projeto permite que os materiais recicláveis sejam utilizados como forma de pagamento da conta de energia ou destinados a entidades assistenciais cadastradas.
De acordo com a Neoenergia, um dos objetivos da modernização é melhorar a experiência dos clientes, com novas máquinas que possuem tecnologia de reconhecimento por código de barras e inteligência artificial.
O processo está conectado ao Sistema de Créditos Ecoloop, que registra os valores acumulados e permite o resgate diretamente no equipamento ou por meio do site www.valeluz.ecoloop.com.br.
Qualquer pessoa pode participar da ação, mesmo que não seja cliente da Neoenergia. Nestes casos, os créditos acumulados podem ser doados para instituições assistenciais cadastradas no projeto.
Cada cliente pode descartar até 25 embalagens por dia para acumular créditos financeiros. Caso esse limite seja ultrapassado, o material também será recolhido e reciclado, mas sem contabilizar créditos adicionais.
Todos os resíduos aceitos são convertidos em valores de acordo com a tabela prevista no regulamento da ação.
O Projeto Vale Luz integra o Programa de Eficiência Energética (PEE) da companhia e é regulado pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel).
Confira os Postos Fixos de Troca de Resíduos:
Casa Zero
Horário de funcionamento: de segunda a sexta das 9h30 às 17h30 (exceto feriado)
Endereço: Rua do Bom Jesus, 227 – Recife Antigo, Recife
Ponto de Referência: Espaço Neoenergia na Casa Zero
Shopping Guararapes
Horário de funcionamento: de acordo com o horário do shopping
Endereço: Av. Barreto de Menezes 800, Jabotão dos Guararapes, PE
Local: entrada D
Ferreira Costa - Imbiribeira
Horário de funcionamento: De acordo com o horário da loja
Endereço: Av. Mal. Mascarenhas Morais 2967, Recife - PE
Local: Ao lado do caixa eletrônico
Ferreira Costa - Tamarineira
Horário de funcionamento: De acordo com o horário da loja
Endereço: Rua Cônego Barata, 275 - Tamarineira, Recife - PE
Local: Térreo - Entrada da loja pelo estacionamento
Shopping Boa Vista
Horário de funcionamento: De acordo com o horário do shopping
Endereço: Rua do Giriquiti, 48 - Boa Vista, Recife - PE
Local: Em frente ao Don Empada
Shopping Camará
Horário de funcionamento: De acordo com o horário do shopping
Endereço: R. Manoel Honorato da Costa, 555 - Vila da Fábrica, Camaragibe
Local: Ao lado da bilheteria do cinema
Shopping Patteo Olinda
Horário de funcionamento: De acordo com o horário do shopping
Endereço: Rua Carmelita Muniz de Araújo, 225 - Casa Caiada, Olinda - PE
Local: Praça de alimentação
Shopping Recife
Horário de funcionamento: De acordo com o horário do shopping
Endereço: Rua Padre Carapuceiro, 777 - Boa Viagem, Recife - PE
Local: Praça de Alimentação 4
Shopping Rio Mar
Horário de funcionamento: De acordo com o horário do shopping
Endereço: Av. República do Líbano, 251 - Pina, Recife - PE
Local: Térreo - próximo a agência dos correios
Com informações da assessoria