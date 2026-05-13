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CADASTRO Neoenergia convoca pacientes que usam "home care" para atualização de cadastro em Pernambuco Usuários de aparelhos vitais têm prioridade no reestabelecimento de energia e avisos antecipados sobre manutenções na rede

A Neoenergia Pernambuco emitiu um alerta, nesta terça-feira (12), reforçando a necessidade de atualização cadastral para clientes que dependem de equipamentos médicos ligados à energia elétrica, o chamado home care. Assim como hospitais, essas residências possuem prioridade máxima no atendimento das equipes de prontidão em casos de interrupção no fornecimento.

Para garantir o direito à celeridade no restabelecimento, o cliente deve comprovar a condição especial junto à distribuidora. Além do atendimento prioritário em emergências, os usuários cadastrados recebem avisos personalizados (por carta ou e-mail) com pelo menos cinco dias de antecedência caso haja algum desligamento programado para manutenção na área.

Como realizar o cadastro

Para efetivar o registro da unidade consumidora na categoria especial, é necessário apresentar a seguinte documentação:

Documentos Pessoais: RG (ou CNH) e CPF do titular da conta e do beneficiário.

Laudo Médico: Atestado assinado por médico contendo o número do CID, CRM do profissional e o prazo previsto para utilização dos equipamentos.

Termo de Compromisso: Documento assinado pelo consumidor ou representante legal (no formato PDF).

A Neoenergia tem um prazo de até 15 dias para avaliar a documentação e retornar com o posicionamento. É importante ressaltar que o cadastro precisa ser renovado 30 dias antes do término da vigência do relatório médico atual.

Equipamentos contemplados

O benefício é voltado para aparelhos de autonomia limitada e vitais, como: concentradores de oxigênio e aspiradores de secreção, respiradores ou ventiladores pulmonares, equipamentos para diálise (DPA e DPAC), monitores de parâmetros vitais, pressão positiva contínua (CPAP) e pressão aérea positiva em dois tempos (BIPAP).

Outros aparelhos podem ser avaliados pela área médica da concessionária de acordo com a patologia do paciente. Em contrapartida ao benefício, o cliente se compromete a informar imediatamente à empresa caso o uso do equipamento não seja mais necessário e a garantir o livre acesso dos técnicos à unidade consumidora.

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