Conta de Energia Neoenergia oferece descontos na conta de energia em troca de materiais recicláveis Ação acontece nesta quinta (21) e sexta (22), em seis comunidades da Região Metropolitana do Recife

A Neoenergia Pernambuco está oferecendo descontos na conta de energia elétrica da população em troca de materiais recicláveis, nas manhãs desta quinta (21) e sexta-feira (22), em seis comunidades da Região Metropolitana do Recife (RMR).

A ação integra uma nova etapa do Projeto Vale Luz, em que os resíduos são vendidos às indústrias recicladoras, e o valor arrecadado é convertido em abatimento na fatura do cliente.

O atendimento tem início às 9h30 e duração até o final da manhã. Veja os locais de atendimento ao final da matéria.

Para participar, o cliente deve separar os resíduos por tipo, garantir que estejam limpos e secos, e apresentar o código do cliente, localizado no lado esquerdo do QR Code da conta de energia. Veja os materiais aceitos ao final da matéria.

“O Vale Luz é uma das iniciativas mais exitosas da Neoenergia Pernambuco. Ela une sustentabilidade, economia doméstica e conscientização ambiental. Muitas famílias já conseguem reduzir significativamente seus gastos com energia graças à iniciativa. Muitos até chegam a zerar a cobrança por meio do projeto”, destacou o supervisor de Eficiência Energética da distribuidora, Artur Costa.

Confira os locais de atendimento:

Quinta-feira (21)

Aritana – Rua Sargento Silvino de Macedo, 208, Imbiribeira. Ao lado do Condomínio Vita Club.

Camaragibe – Avenida Doutor Belmiro Correia, Vila da Inabi. Próximo à Praça de Camaragibe.

Córrego do Jenipapo – Rua Adolfo Caminha, 31. No Conselho de Moradores, em frente à Igreja Católica Capela de São José.

Ilha de Deus – Associação de Remo, em frente à Praça da Ilha de Deus.

Sexta-feira (22)

Curado II – Avenida Dolores Duran, s/n. Na Praça da Bíblia.

Curado IV – Avenida Um, 440. Na Paróquia Nossa Senhora das Graças.

Materiais aceitos pelo projeto incluem:

Papel e papelão (jornais, revistas, caixas, cadernos)

Plásticos (garrafas PET, embalagens de produtos de limpeza)

Metais (latas de alumínio e aço, aerossóis, ferro)

Vidros (garrafas e potes não quebrados e não contaminados)

Óleo vegetal (filtrado e armazenado em garrafa PET transparente)

Eletrônicos (televisores, CPUs, celulares, impressoras)

Baterias automotivas (limpas e secas)

Com informações da assessoria

