Conta de Energia

Neoenergia oferece descontos na conta de energia em troca de materiais recicláveis

Ação acontece nesta quinta (21) e sexta (22), em seis comunidades da Região Metropolitana do Recife

Neoenergia oferece descontos na conta de energia elétricaNeoenergia oferece descontos na conta de energia elétrica - Foto: Divulgação

A Neoenergia Pernambuco está oferecendo descontos na conta de energia elétrica da população em troca de materiais recicláveis, nas manhãs desta quinta (21) e sexta-feira (22), em seis comunidades da Região Metropolitana do Recife (RMR).

A ação integra uma nova etapa do Projeto Vale Luz, em que os resíduos são vendidos às indústrias recicladoras, e o valor arrecadado é convertido em abatimento na fatura do cliente.

O atendimento tem início às 9h30 e duração até o final da manhã. Veja os locais de atendimento ao final da matéria.

Para participar, o cliente deve separar os resíduos por tipo, garantir que estejam limpos e secos, e apresentar o código do cliente, localizado no lado esquerdo do QR Code da conta de energia. Veja os materiais aceitos ao final da matéria.

“O Vale Luz é uma das iniciativas mais exitosas da Neoenergia Pernambuco. Ela une sustentabilidade, economia doméstica e conscientização ambiental. Muitas famílias já conseguem reduzir significativamente seus gastos com energia graças à iniciativa. Muitos até chegam a zerar a cobrança por meio do projeto”, destacou o supervisor de Eficiência Energética da distribuidora, Artur Costa.

Confira os locais de atendimento:
Quinta-feira (21)

Sexta-feira (22)

Materiais aceitos pelo projeto incluem:

Com informações da assessoria

